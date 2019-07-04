Обвиняемый в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым в здании суда Петербурга

Накануне вечером, 3 июля, в Петербургском городском суде огласили вердикт по уголовному делу об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра, жительницы блокадного Ленинграда 93-летней Нины Мациной. Коллегия присяжных признала всех фигурантов преступления виновными и не заслуживающими снисхождения. Спустя несколько часов после того, как это было озвучено, один из убийц скончался.

Как пояснили «КП»-Петербург в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, обвиняемый в жестоком убийстве гражданин Армении Сеник Нароян был найден мертвым в помещении конвоя, которое находится в здании суда.

- Вчера в 17:57 ему огласили вердикт. После чего сотрудниками аппарата суда были выданы все необходимые документы, сообщено, когда состоится следующее судебное заседание. Далее он был отправлен в конвойное помещение и там, уже в 22:45 его нашли мертвым, - рассказал собеседник.

Нина Мацина работала в Мариинском театре еще во время блокады / Фото: предоставлено пресс-службой Мариинского театра (Валентина Барановского)

Сейчас детали смерти подсудимого выясняет полиция и конвой. Отметим, что сам Нароян еще 1 июля, выступая с последним словом, заявил, что если его признают виновным, то он просит его расстрелять. Во время следствия он отказывался давать показания, а также заявил, что не виновен в убийстве блокадницы.

Блокадницу и старейшего сотрудника отдела нотных фондов библиотеки Мариинского театра 93-летнюю Нину Мацину убили в ноябре 2017 года. Ее задушили в собственной однокомнатной квартире на окраине Петербурга. В жестоком убийстве подозревают 42-летнюю сотрудницу благотворительной организации «Ева» Галину Гусейнову, которая работала сиделкой у женщины.

Окончательный приговор фигурантам дела еще не вынесен.

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