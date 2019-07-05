2019-07-05T13:24:35+03:00
Происшествия

Подводников, погибших на АС-31, похоронят рядом с моряками «Курска» в Петербурге

Церемония прощания пройдет тихо, в кругу семей и близких
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Моряков, которые погибли в Баренцевом море, похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбищеМоряков, которые погибли в Баренцевом море, похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбищеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Подводников, которые погибли 1 июля 2019 года в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге. Рядом с местом, где покоятся жертвы еще одной ужасной трагедии для России – подводной лодки «Курск». О том, что место для захоронения уже выбрано, стало известно в пятницу, 5 июля. Прощанье с "элитой страны" пройдет тихо, в тайне, в кругу семей и близких.

- Подводников ВМФ, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище - рядом с экипажем подводной лодки «Курск», — рассказал руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Ранее Курдин уже сообщал, что уже подыскивается место на кладбище для захоронения погибших героев. И как раз рассматривается вариант Серафимовского кладбища, которое располагается на севере Петербурга. Однако когда он уточнил, что окончательное решение о том, где будут погребены все моряки, остается за их близкими.

Когда именно состоятся похороны 14 подводников, не известно. Так как эта информация держится в секрете. Тем не менее, петербуржцы явно заметят через какое-то время свежее захоронение на Серафимовском кладбище.

Ранее Министерство обороны опубликовало полный список погибших моряков. Жертвами трагедии на глубоководном аппарате стали семь капитанов первого ранга, двое из которых носили звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Один из погибших - капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - спас гражданского специалиста, находившегося на судне, после чего продолжил борьбу за живучесть корабля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «На подлодке была элита страны»: Среди погибших на АС-31 - два Героя России и капитаны 1 ранга По словам друзей моряков, их служба секретна, поэтому об их подвигах для Родины никто никогда не узнает (подробности)

Эксперт: Пожар на "Лошарике" возник в аккумуляторном отсеке По данным военного эксперта Виктора Мураховского, экипаж боролся за живучесть корабля полтора часа (подробности)

Жители Севастополя несут цветы к стелле Мурманска в память о 14 погибших моряках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гибель моряков на подлодке АС-31»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обновленные парки и набережные Ленобласти стали лучшими проектами в России
В воскресенье днем в Петербурге разведут мост через Неву
Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Дожди и туман
Человек-паук грустно повис на Аничковом мосту в Петербурге
«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым
Парочка выпала из окна во время любовных утех в Петербурге
13 детей пожаловались на плохое самочувствие в лагере «Восход»
В Ленинградской области появится медицинский центр мирового уровня
Моряков, погибших на подводной лодке АС-31, похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге
Дело о смертельном ДТП, в котором погиб чемпион России по картингу, направили в суд Петербурга
Парусник «Полтава» пришвартовался в центре Петербурга
Все что нажито непосильным трудом: У жительницы Никольского украли меха и драгоценности
Солнышко мое, вставай: В Неве, напевая песни, купался петербуржец
На вашей улице праздник: В Мурино из грузового прицепа выпали еда и напитки
Петербург высушен после сильных подтоплений
Погода на 5 июля в Петербурге: Снова дожди
Житель Ленобласти снял на видео зарождение торнадо
В Петербурге умерла профессор-театровед Галина Титова
Прокуратура и экологи поймали «Парголовский завод» на сливе загрязнений в Левашовский канал
Пограничники выловили в Ивангороде молодого француза, который попал в Россию вплавь
В Приморском районе после ремонта открыли фонтан «Мальчик и гуси»
Момент смертельного ДТП на Невском путепроводе попал на видео
По-моему, огонь: Дзюба представил новую форму «Зенита», сделанную из старых пластиковых бутылок