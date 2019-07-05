Подводников, погибших на АС-31, похоронят рядом с моряками «Курска» в Петербурге

Подводников, которые погибли 1 июля 2019 года в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге. Рядом с местом, где покоятся жертвы еще одной ужасной трагедии для России – подводной лодки «Курск». О том, что место для захоронения уже выбрано, стало известно в пятницу, 5 июля. Прощанье с "элитой страны" пройдет тихо, в тайне, в кругу семей и близких.

- Подводников ВМФ, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище - рядом с экипажем подводной лодки «Курск», — рассказал руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Ранее Курдин уже сообщал, что уже подыскивается место на кладбище для захоронения погибших героев. И как раз рассматривается вариант Серафимовского кладбища, которое располагается на севере Петербурга. Однако когда он уточнил, что окончательное решение о том, где будут погребены все моряки, остается за их близкими.

Когда именно состоятся похороны 14 подводников, не известно. Так как эта информация держится в секрете. Тем не менее, петербуржцы явно заметят через какое-то время свежее захоронение на Серафимовском кладбище.

Ранее Министерство обороны опубликовало полный список погибших моряков. Жертвами трагедии на глубоководном аппарате стали семь капитанов первого ранга, двое из которых носили звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Один из погибших - капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - спас гражданского специалиста, находившегося на судне, после чего продолжил борьбу за живучесть корабля.

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