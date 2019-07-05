2019-07-05T12:57:00+03:00
Общество

Президент Владимир Путин присвоил звания Героя России четверым погибшим на подлодке АС-31 морякам

Еще десять подводников посмертно удостоены Ордена Мужества
Роман ЛЯЛИН
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Четверо моряков удостоен высшей наградыЧетверо моряков удостоен высшей наградыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами погибших на подлодке АС-31 моряков. Четверым из них посмертно присвоено звание Героя России. Высшей награды удостоились капитаны 1 ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан 2 ранга, спасший гражданского на судне, Дмитрий Соловьев.

- За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя РФ, - говорится в указе президента.

Супруга Дмитрия Соловьева ждет третьего ребенка

Супруга Дмитрия Соловьева ждет третьего ребенка

У погибшего Героя России Дмитрия Соловьева осталась жена и двое детей. Супруга подводника беременна третьим ребенком. Андрей Воскресенский был зятем контр-адмирала, начальника Учебного центра ВМФ в Сосновом Бору Владимира Бедердинова. В 1979 году Владимир Арифуллович совершил переход вокруг Земли в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку. Капитан 1 ранга Денис Опарин - был единственным сыном начальника военной части в Петергофе, в которой и служили погибшие подводники. Его отец также Герой России.

Андрей Воскресенский удостоен звания Героя России

Андрей Воскресенский удостоен звания Героя России

Орденами Мужества посмертно награждены: капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Константин Иванов, Герой России Николай Филин и командир подлодки Денис Долонский. Также капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, капитан-лейтенант Михаил Дубков и подполковник медицинской службы Александр Васильев.

На подлодке погиб сын командира военной части, в которой служили подводники

На подлодке погиб сын командира военной части, в которой служили подводники

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, - уточняется на сайте Кремля.

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«Жена беременна третьим ребенком»: Погибший на подлодке капитан II ранга ждал прибавления в семье

Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Его героический поступок сейчас обсуждают все однокурсники (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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