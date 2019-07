Jukebox trio выступит 6 июля в эко-парке «Вереск» на берегу Большого Симагинского озера

Самая популярная а капелла группа страны, используя только свои вокальные данные, технику битбокс и специальные устройства для преобразования голоса, вот уже много лет создаёт мощный качественный саунд, не уступающий самым крутым артистам, да что уж России, скромно скажем мира. Братья Владимир и Илья Ивановы и бас Гарри Краулис исполняют в своём фирменном стиле актуальные композиции мировых и иногда отечественных артистов, а также свой авторский материал.

Телезрителям Jukebox trio знакомы по многочисленным шоу, начиная от «Новой Волны», где в 2006 их отметила Алла Пугачева, и номеров в Соmedy club (Семья Тусовщиков, Грузантип и др.) до «Подмосковных вечеров» (Первый канал) и «Дело было вечером» (СТС), резидентами которых они являются. Продюсеры шоу «Главная сцена» (Россия 1) в прямом эфире признали группу открытием последних лет, «музыкантищами с большой буквы» (К.Меладзе), «не здешними», а за необычное для а капельного коллектива электронное звучание назвали русским Daft Punk (И.Матвиенко), а Иван Ургант считает их «главным вокальным неинструментальным ансамблем страны».

Jukebox trio делили сцену с Элтоном Джоном, Брайаном Адамсом, Aerosmith, Бобби МакФеррином, Джоном Ньюманом, Nouvelle Vogue и другими мировыми звёздами. На концертах помимо почитания, изумления и веселья они вызывают у зрителей недоверие: неужели у этой "великолепной троицы" нет инструментов, ну или хотя бы фонограммы, как они это делают? Их российские коллеги по цеху считают трио невероятно тонким, музыкально насыщенным, стильным и самобытным коллективом.

В специальной летней программе для фестиваля «Дачники» основную часть займут актуальные мировые хиты в уникальном прочтении, которые ребята делают для популярной инстаграм-рубрики #СтопСпето. Не обойдется и без авторских песен коллектива, которые особенно полюбились поклонникам группы: будет романтичные «Спешите любить» и «Я-Я-Я», танцевальные «Бит и Бас» и «Влюбился», а также англоязычные «Stars are closer» и «Alone in the dark», которые случайные слушатели часто принимают за композиции написанные иностранными мэтрами, но, нет, это всё пишут сами музыканты.

Волшебство вокальной инженерии петербуржцы и гости города смогут послушать 6 июля в парке «Вереск» на берегу живописного Большого Симагинского озера всего в 7-8 км от Зеленогорска.

Адрес: Ленинградская область, пос.Ильичево, восточный берег озера «Большое Симагинское»