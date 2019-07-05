Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

В этом году «Алые паруса» – шоу, ставшее лучшим в Европе, празднует своё пятнадцатилетие. История легендарного праздника начинает свой отсчет с 1968 года. В 1979 году проект был закрыт, а спустя 26 лет корабль с алыми парусами вновь появился на Неве.

Галерея «Ленинград Центр» представила экспозицию, где собраны макеты всех парусников, которые в разные годы участвовали в празднике и олицетворяли знаменитый греевский «Секрет». С помощью специального приложения на планшете, который выдают посетителям выставки, можно узнать историю каждого судна. Для этого нужно направить объектив на изображение рядом с макетом. Все модели, кроме «России», сделаны в масштабе 1 к 55 от натурального судна. Наряду с этим посетители смогут увидеть первое печатное издание романа Александра Грина, восстановленное специалистами Телерадиокомпании, уникальные артефакты ставшего легендарным бренда «Алые паруса» и многое другое.

Теперь у праздника «Алые паруса» появился свой собственный корабль – российский бриг «Россия» с портом приписки Санкт-Петербург. Модель парусника – один из самых популярных экспонатов открывшейся выставки.

Несколько разделов выставки посвящены загадкам «Алых парусов», истории возникновения первого ленинградского выпускного бала и его нераскрытым страницам.

Среди экспонатов есть уникальнейшие. Например, в витринах можно увидеть самый первый вариант гениальной песни об Ассоли, написанной Муслимом Магомаевым в соавторстве с Геннадием Козловским. На сегодняшний день произведение никогда не исполнялось автором, поскольку в него были внесены многочисленные правки. Именно в первой версии в двух ключевых куплетах упоминается Ассоль и алые паруса. В другой витрине – миниатюрная картина с изображением трехмачтовой бермудской шхуны «Кодор», которая ходила под алыми парусами вместе с «Ленинградом» с 1972 по 1976 годы. Изображение сопровождается теплыми пожеланиями выпускникам тех лет. Организаторы выставки выяснили, что подпись на картинке соответствует автографу автора поэмы «Ленинград» Николая Тихонова. Предмет гордости устроителей экспозиции – полная коллекция значков Алых парусов, которую собирали по крупицам. Особого внимания заслуживает программа балета первой постановки гриновских «Алых парусов». Зрители увидели ее в исполнении артистов Большого театра в 1943 году.

История праздника «Алые паруса» рассказывается при помощи выразительных средств живописи, декоративно-прикладного искусства, выставочного дизайна, архивных документов. Гости «Ленинград Центра» могут увидеть ретроспективу становления и развития лучшего городского события в Европе «под широким углом».

Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 сентября 2019 года, ежедневно с 12:00 до 20:00 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 4.