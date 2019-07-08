Рынок нелегальных сигарет получит отпор: власти и бизнес Петербурга нашли решения

Уже несколько лет Россия испытывает нашествие торговцев нелегальными сигаретами. Черный рынок табака состоит из контрабанды, контрафакта и любых сигарет, от продажи которых не уплачиваются обязательные налоги.

Петербург – ключевой табачный рынок северо-запада России, а по совместительству один из регионов-рекордсменов по объему транзитных перевозок нелегальных сигарет. В северозападном регионе на нелегальные сигареты приходится около 5% рынка, а это десятки миллионы пачек.

За последние два года в Петербурге количество контрафактной табачной продукции выросло в пять раз. Как заявляют эксперты, ежегодно производители и ритейлеры недополучают 10 миллиардов рублей из-за черного рынка.

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация в нашем городе демонстрируется наглядно – купить нелегальные сигареты можно совершенно свободно. Прилавки с пачками без акцизных марок, надписями на иностранном языке или подделки, которые выглядят «почти» как оригинал, встречаются в районе Апраксина двора, у станций метро и на оживленных улицах даже в историческом центре города. В этом не так давно убедились наши корреспонденты - например, на Садовой улице можно даже получить скидку, если стать постоянным покупателем нелегальных сигарет.

СМИ неоднократно поднимали проблему и даже приводили цифры – объем черного рынка в Петербурге превышает 5 миллиардов рублей. При этом по данным полиции и таможни штрафы насчитывают всего несколько миллионов рублей в сумме по городу и области. Чтобы найти способ избавить город от нелегальных сигарет представители ритейла, Правительства Петербурга, депутаты Законодательного собрания и Государственной Думы, а также таможни и Роспотребнадзора города и области 2 июля собрались в нашей редакции в Санкт-Петербурге».

Депутат Государственной Думы Владимир Катенев.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОБРАТНАЯ СТОРОНА НИЗКИХ ЦЕН

Основные поставки нелегальных сигареты приходятся на Белоруссию – границы с братской страной нет, фуры таможенники почти не досматривают. Если и спросят бумаги на десятки или сотни блоков сигарет, то получат ответ, что это все для личного пользования – у водителя «большая семья, много друзей и дружный коллектив на работе». О ролях во вкладе в российский рынок черного табака говорят исследования агентства Kantar TNS: белорусские поставки составляют треть рынка, ниже расположились Армения и Киргизия, которых активно теснят более дальние страны – Болгария, ОАЭ, Сербия, Румыния и Таджикистан.

Как заявляли эксперты, чтобы создать быстрорастущий черный рынок в регионе достаточно хотя бы нескольких поставщиков нелегальных сигарет. А далее проблемы нарастают, как снежный ком – производители табака теряют деньги, добросовестные торговцы – покупателей, государство – большие суммы налогов, а потребители нередко рискуют нанести ущерб здоровью, ведь контрабанду везут, как попало, не соблюдая требований к безопасности, а еще бывает продукция подпольных цехов…

О значении сигарет для торговли, рассказал Президент Ассоциации малоформатной торговли (АМТ) Владлен Максимов. По его словам, если человек пришел в магазин и видит, что сигареты дороже, он перестает туда ходить, прекращая покупки и других товаров.

Его поддержал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, который добавил, что получаемые нелегалами деньги идут мимо городского бюджета, в карманы криминальных элементов и производителей зарубежных сигарет.

Но, даже абстрагируясь от экономических вопросов, черный рынок табака представляет угрозу для общества в целом. Так, нелегалы свободно продают сигареты несовершеннолетним, прямо подрывая политику по борьбе с курением, как рассказала Исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. Причем если торговец-нелегал подвергается проверке, взысканию и уплачивает накладываемый штраф, торговля спустя небольшое время возобновляется, добавляет она.

Исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧЕГО БОЯТСЯ ТАБАЧНЫЕ НЕЛЕГАЛЫ

Победить гидру нелегального табака можно. Направлений работы против черного рынка, по большому счету, три.

Первое – контроль за исполнением действующего законодательства. Нелегалы должны привлекаться к ответственности по всей строгости: товар должен безвозвратно конфисковаться, торговля из багажников автомобилей и самостоятельно установленных лотков запрещаться, а органы власти – регулярно патрулировать торговые точки. Чтобы этого добиться, необходима координация между органами власти, рабочие группы с участием бизнеса и общественников, регулярные мероприятия.

Другая помеха табачным нелегалам – обязательная маркировка сигарет, которая вступила в силу с 1 июля. Кстати, выявить нелегальные сигареты можно по одной лишь цене – если она ниже

62 рублей – а именно столько в цене легальной пачки составляет акциз и НДС, то перед вами определенно нелегальная продукция, как, например, ранее заявлял директор JTI Россия по связям с госорганами Василий Груздев.

Требуется и внесение изменений в российское законодательство. Например, ужесточение наказаний за продажу нелегальных сигарет, снижение допустимых объемов перевозки сигарет из-за рубежа физлицами, усиление контроля за продажей специальных акцизных марок, ужесточение контроля за производственным оборудованием, чтобы отслеживать закупки для нелегальных цехов, и право его уничтожать при изъятии. Еще один из возможных инструментов – установление минимальной цены с ориентацией на текущий уровень.

«ЧЕСТНЫЙ МАГАЗИН»

Работа требуется масштабная и это прекрасно понимают добросовестные предприниматели. Чтобы усилить давление на нелегалов представители розницы из Ассоциации малоформатной торговли запустили собственный проект - «Честный магазин».

Цель проекта – информировать потребителей и ритейлеров о рисках и ущербе, который наносит бизнесу и государству торговля нелегальными сигаретами. Проект объединит предприятия малой и средней розницы по всей России, правоохранительные, регулирующие органы и общественные организации. В рамках кампании в Петербурге планируются рейды по точкам нелегальной продажи табачных изделий, встречи с экспертами и информирование потребителей о способах выявить нелегальную продукцию.

Инициативу сразу поддержали представители власти – депутат Государственной Думы Владимир Катенев отметил, что готов оказать содействие мероприятиям и инициативам против черного рынка табака в Санкт-Петербурге. Депутат Госдумы добавил, что собирается поднять вопрос также в рамках Российско-Белорусского делового совета.

Владлен Максимов, Президент АМТ в свою очередь добавил, что и потребители могут помочь в борьбе с торговцами нелегальными сигаретами. Мобильное приложение «Патруль качества» позволяет и ритейлерам, и потребителям направлять заявления в правоохранительные органы и бороться с черным рынком.

Президент Ассоциации малоформатной торговли (АМТ) Владлен Максимов.Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ

Текущая ситуация с динамикой и масштабом распространения нелегальных сигарет – неприемлема, сошлись во мнении участники мероприятия. В дальнейшем она может привести к серьезным экономическим проблемам и дальнейшем росту криминала.

Решение властей, бизнеса и общественных организаций Петербурга работать сообща – уже большой шаг вперед. Нелегальный табак причиняет ущерб честному ритейлу, уводя часть доходов и покупателей, лишает государство больших поступлений в бюджет, представляет риск для потребителя и причиняет вред обществу, укрепляет спрос на незаконную логистику.

Для достижения реального эффекта необходимо более жесткое применение норм права при привлечение к торговцев-нелегалов к ответственности, более эффективная координация между органами власти, бизнесом, общественными организациями и потребителями. Потому что только сообща, можно избавить город от табачных контрабандистов, которые в противном случае могут превратиться в куда более серьезную проблему.