2019-07-09T12:38:06+03:00
Новости компаний

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 рублей

Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при знакомствах
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1. Среди преимуществ Tinder Gold - возможность найти пару по всему миру.1. Среди преимуществ Tinder Gold - возможность найти пару по всему миру.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявил о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. И теперь клиенты Мегафона получат эксклюзивные условия на премиальные функции приложения. Так, подписка на Tinder Gold обойдется всего в 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold:

- бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,

- неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день,

- возможность отслеживать судьбу своих лайков,

- доступ к ленте топ-профилей,

- возможности искать пары по всему миру

- персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе.Фото: Иван МАКЕЕВ

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе.

- Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям Мегафон качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку, - отметил Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона. - В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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