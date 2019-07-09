Из ливневок били «фонтаны», по дорогам плыли автобусы: Как Петербург пережил второй «тропический» ливень за неделю

И грянул гром над Петербургом во вторник, 9 июля, в 11 часов утра. И заливало град Петра полдня. За это время дороги превратились в реки, перекрестки – в озера, пешеходы – в дайверов, а автомобилисты – в хозяев подводных лодок.

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ТРЕТЬ ОТ НОРМЫ

Ливень наступил с севера. Первым пострадал Выборгский район, где всего за 20 минут вылилось более 15 миллиметров осадков. Затем серая дождевая пелена застелила весь север города.

– Осадки выпали неровно: в центре меньше, на севере больше, – рассказал «Комсомолке» в Петербурге» начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов. – В некоторых районах их объем достиг трети месячной нормы. Но обошлось без рекордов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719208" frameborder="0"></iframe> Ливень в Петербурге 9 июля 2019 года: Затоплены улицы и станции метро.

О том, что «тонут», сообщали из Мурина и с Парнаса, с Долгоозерной и Парашютной. На Луначарского под воду ушли машины, на Серебристом «уплыл троллейбус», а на Испытателей из ливневки забил «фонтан».

На места подтоплений выдвинулись бригады «Водоканала». Еще до начала дождя, после предыдущего ливня, проверили и прочистили всю ливневку. Но ее готовность принимать воду все равно не спасла от «подмоченных» авто и башмаков.

Многие машины оказались по пояс в воде.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Ливневка была исправна, поэтому вода сошла после окончания дождя за 20-30 минут, – пояснили в «Водоканале». – Подтопления образовались на пересечении проспектов Королева и Сизова, а также на перекрестке улиц Феодосийская и Жуков: там нет ливневой канализации. Парашютную затопило потому, что на том участке уровень поверхности земли ниже прилегающих территорий. На Светлановской площади скопление воды вызвало интенсивное движение транспорта.

НЕ МАШИНЫ, А КАТЕРА

Вскоре дождь добрался и до Петроградской стороны. Среди прочего, здесь затопило фаст-фуд на Большом проспекте: «с одной стороны поднялась вода в унитазе, с другой хлещет от входной двери».

Так выглядела Парашютная. Фото: vk.com/spb_today

– Централизованных мер не предпринимали, разбирались потихоньку на местах, – рассказывают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Но в некоторые районы экипажи выезжали перекрывать движение, чтобы самые отчаянные автомобилисты не лезли на своих машинах туда, куда не следует. Таков был выезд на Сикейроса, например. Люди у нас, даже если видят, что машина затоплена по крышу, все равно пытаются ее «спасти». Думают, наверно, что у них не машины, а катера.

А это проспект Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Заявки о подтоплениях и плывущих машинах поступали и в МЧС. К счастью, «водоканальцы» справились сами, поэтому активных действия спасателей не потребовалось.

– «Водоканал» справился с последствиями ливня в течение получаса, сам оказал помощь населению, провел работу по устранению засоров в ливневой канализации, – пояснили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Петербургу. – К середине дня угроза подтоплений была снята, а вода потихоньку ушла. Пострадавших нет. А чтобы автобусы с пассажирами по улицам проплывали – такого не было: осадков выпало 15 сантиметров, в местах углублений – до 40 сантиметров.

ПОДЗЕМНЫЕ «РЕКИ», КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

Петербуржцы, наученные стихией, проявили находчивость: в районе «Пионерской» народ снимал обувь и шлепал по воде босиком, на Парашютной в ход пошли резиновые сапоги. Улицы переходили вброд, детей переносили сквозь потоки на руках.

Спастись от дождя в подземке тоже удалось не всем. Едва застучал дождь, как закрыли один из входов «Девяткино». Открыть его смогли лишь спустя полчаса.

Подтопления вызвали пробки. Фото: vk.com/spb_today

– Станция «Девяткино» закрывалась из-за того, что уличная ливневая канализация не справлялась с объемом воды, и она уходила в подземный переход, – пояснили «Комсомолке» в Петербургском метрополитене. – Аналогичные ситуация наблюдалась на «Удельной» и «Беговой», но эти станции и их выходы закрывать не стали. Обе работали в штатном режиме, а рядом дежурили аварийные формирования метрополитена, готовые при необходимости откачать воду.

Залило Мурино. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Но намочило, к счастью, не все станции, где есть открытые спуски и подземные переходы. Так, «Парнас», «Рыбацкое», «Купчино» пережили натиск стихии благополучно.

– Просто интенсивность осадков везде разная, – отмечают в подземке. – В прошлые выходные, когда город заливало обильными дождями, на «Девяткино» и «Удельной» все было хорошо, зато пострадала «Площадь Восстания». Нет станций, которые априори в зоне риска: все зависит от погоды.

Еще немного Луначарского. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Ждать ли через неделю очередного тропического ливня? Синоптики успокаивают: «осадки уходят, основное уже вылилось».

– Но устойчивой жары не будет до третьей декады точно: не выше 20 градусов, – добавляет Александр Колесов. – В ближайшие дни – не теплее 15-17 градусов. Холодный ветер пока тоже остается. А кратковременные ливни сдвигаются на юг области.

ОФИЦИАЛЬНО:

Константин КОТВИЦКИЙ, начальник технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга:

– Мы знали, что ожидаются ливни. Правда, прогноз был на южные районы, а удар пришелся на север. В готовности было 68 бригад «Водоканала», это 250 человек. Только на севере работало 30 бригад: где-то откачивали воду, где-то открывали ливневые колодца, прочищали стоки от грязи. Когда дождь закончился, вода полностью ушла в течение часа-полутора.

Система работала в штатном режиме. Подтопления связаны с тем, что она не рассчитана на залповые осадки, когда льет как из ведра. Она спроектирована на 7,2 миллиметра осадков, а выпало в три раза больше – до 24 миллиметров. Самое большое подтопление было на Парашютной.

Парашютная стала самой затопленной улицей города. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Кардинально изменить ситуацию невозможно: трубы спроектированы и проложены глубоко под землей. В некоторых районах ливневки нет вообще. Но где-то можно дополнительно поставить колодца, переложить небольшие участки труб.

В целом нормально отработали по городу. Серьезных инцидентов не допустили.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:

Александр ХОЛОДОВ, автоюрист:

– Что делать, если машина «утонула»? Плакать. Потому что обильный дождь – это, по сути, стихийное бедствие. Но самые упорные могут попробовать получить компенсацию. Для начала нужно обратиться в полицию, чтобы зафиксировать факт повреждения автомобиля. Затем надо собрать доказательства (вода уйдет, а сломанная машина останется): фото, видео.

Привычное подтопление «Бегловой» усилилось.Фото: Артем КИЛЬКИН

Третье – нужно попытаться найти причины затопления. Все-таки Петербург у нас город, а не бассейн, а значит, ливневые стоки должны работать. Вполне возможно, что у каждого подтопления есть свой конкретный виновник. Здесь придется проводить собственное расследование, ведь полиция заниматься таким не станет.

По подземным переходам пришлось расставить тару.Фото: Артем КИЛЬКИН

Доказывать, что машина «утопла» не из-за аномальных осадков (читай, форс-мажорных обстоятельств), а именно из-за забитых стоков, придется в суде. Подавать коллективный иск есть смысл только тогда, когда хочется сэкономить на юристе.

По ОСАГО никаких выплат хозяева таких машин точно не получат: у ливня нет полиса. По КАСКО – надо смотреть, каковы ваши индивидуальные условия страхования, прописан ли подобный случай.

Улицы пересекали вброд. Фото: vk.com/unreleased_dtp

У «утопленников», даже если их хорошенько просушить, проблемы проявятся если не сегодня, то завтра: процесс ржавчины уже запущен, электрика подмочена. Когда «стрельнет», какие будут «глюки», предсказать сложно: современные автомобили понавороченнее смартфонов.