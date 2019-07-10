2019-07-10T21:54:47+03:00
Досуг

«Обучение без отрыва от развлечения»: В Петербурге завершился 3-й ежегодный Big Business Fun Festival

3500 участников, более 50 спикеров, бизнес-диктант на «хорошо с плюсом» - итоги фестиваля
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За 2 дня прошло 30 мастер-классов по шести ключевым направлениям обучения.За 2 дня прошло 30 мастер-классов по шести ключевым направлениям обучения.
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28 и 29 июня в Санкт-Петербурге уже в третий раз прошло грандиозное образовательно-развлекательное бизнес-мероприятие общероссийского масштаба BIG BUSINESS FUN FESTIVAL - первый в мире опен-эйр фестиваль для менеджеров, специалистов и предпринимателей. За 2 дня Планетарий № 1 и пространство «Люмьер-холл», основные локации BBFF 2019, посетили 3500 человек. 156 000 зрителей со всей России и из-за рубежа смотрели онлайн-трансляцию фестиваля в сети VK. Что неудивительно - «В бизнесе всегда есть место открытию» - один из главных месседжей фестиваля.

«Хочется отметить, что наш фестиваль стал ежегодным имиджевым мероприятием, которое знают и ждут все, кто так или иначе связан с бизнесом и предпринимательством, - говорит генеральный продюсер BBFF Наталья Таций, – предприниматели могут получить здесь ответы на совершенно конкретные бизнес-вопросы и по-настоящему полезные знания, необходимые для ведения своего дела. А для компаний это прекрасный корпоратив. Мы не только обучаем по всем направлениям бизнеса: финансы, маркетинг, продажи, юриспруденция, HR, digital marketing – но и предлагаем учиться, одновременно хорошо отдыхая. На свежем воздухе, в шезлонге, с вкусной едой, общаться, знакомиться, играть, танцевать, улыбаться…»

Темой BBFF 2019 были «Тренды в бизнесе», одним из важнейших направлений для обсуждения – «Как изменится бизнес через 10 лет». За два дня в главном лекториуме Планетария выступили более 50 спикеров, среди которых были не только специалисты по всем указанным направлениям, но и «первые лица» бизнеса – собственники, учредители, генеральные директора.

Среди спикеров BBFF 2019:

Валентин Окунев — управляющий директор по стратегическим партнерствам Департамента цифрового бизнеса банка «Открытие»;

Аркадий Теплицкий - совладелец и вице-президент холдинговой компании «Адамант»;

Тимофей Кареба - основатель, владелец, генеральный управляющий группы проектов Chief Time;

Ирина Эддайра, генеральный директор международного образовательного проекта English First – крупнейшего в мире частного учебного заведения;

Елена Стрельцова, генеральный директор ООО «БигБокс» («Оптоклуб Ряды»);

Павел Тимец - эксперт, бизнес-тренер и аналитик индустрии развлечений

Олег Карнаух - предприниматель, общественный деятель, эксперт в области электронной коммерции и продаже трендовых товаров;

Тамара Баранова — исполнительный директор, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Наталья Галкина, генеральный директор АО "Нейротренд", компании – резидента «Сколково», ведущей уникальные разработки в области нейромаркетинга;

Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного подключенного транспорта и инфраструктуры, директор компаний EV-Time и АЭГ.

За 2 дня прошло 30 мастер-классов по шести ключевым направлениям обучения. Одним из центральных событий BBFF стал Бизнес-диктант 2019 - бесплатное тестирование для всех желающих по направлению «Бизнес и Предпринимательство», включающее вопросы по менеджменту, маркетингу, финансам, юриспруденции и экономике. В очной форме его написали более 1000 человек, в онлайне – более 5 тысяч предпринимателей. Как отмечают представители экспертного совета, большинство участников диктанта справились с ним без проблем, что говорит о высокой квалификации и мотвированности участников фестиваля.

По окончании дневной программы 29 июня в «Люмьер-холле» открылась вечерняя зона отдыха с дресс-кодом и велнесс-направленностью. Программа ее была объединена с музыкальным фестивалем Odyssey и закончилась вечеринкой на четырех сценах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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