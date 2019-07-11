«Не слышал про такую»: Паспарту познакомился с Ольгой Бузовой на шоу Форт Боярд
«Бузова? Не слышал про такую» - такая надпись красуется на футболке самого известного и самого старого персонажа из популярной игры Форт Боярд - Паспарту. Однако Ольга не растерялась и показала хранителю ключей себя во всей красе.
Ольга Бузова прошла огонь, воду, тараканов, змей и много других гадов. Известная певица приняла участие в съемках нового сезона легендарной телеигры Форт Боярд и рассказала, что пережила все, чего она боится больше всего в жизни.
- Могу сказать только, что у меня было всё, что я боюсь больше всего. И то, что сама бы в жизни я не сделала... Однозначно - воспоминания на всю жизнь, - поделилась впечатлениями от съемок певица.
На игре Форт Боярд певице пришлось преодолеть много страховФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
А пройти Бузовой пришлось через многое. Помимо того, что оказалось, что не каждый человек на планете знает о ней, девушке пришлось зайти в камеру с тараканами, столкнуться со змеями и показать все, на что она способна. В этом ей, разумеется, помогала ее команда.
- Хочу сказать ребятам спасибо за то, что мы все делали вместе, поддерживали друг друга и помогали. Мы были единым целым с самого начала и до конца. Лучшая команда, - рассказала Бузова.
Ведущим Форт Боярд стал Сергей ШнуровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Премьера возобновленного захватывающего шоу Форт Боярд состоится осенью. Ведущим его стал петербургский музыкант Сергей Шнуров. Там то все и увидят, на что способна Бузова и чего боится больше всего.
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ИСТОЧНИК KP.RU