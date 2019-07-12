2019-07-14T19:45:35+03:00
Досуг

В Ленинградской области обнаружили 40 тонн выброшенных покрышек

Организаторы экоквеста «Охота на колеса - 4» подвели промежуточные итоги и рассказали о планах на ближайшие выходные
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«Охота на колеса» - экологический командный квест.«Охота на колеса» - экологический командный квест.
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Весь июнь участники акции искали и отмечали на карте незаконные свалки покрышек. Текущий итог картографирования - 52 метки в 4 районах Ленинградской области: Выборгском, Всеволожском, Гатчинском и Киришском. Суммарно 2650 колёс или около 40 тонн. Мероприятие проходит при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью.

«Охота на колеса» - экологический командный квест, цель которого - ликвидировать свалки покрышек в Петербурге и Ленинградской области. Участники квеста картографируют места и помогают организаторам в доставке колёс до пунктов приёма или отвозят их самостоятельно. За все активности начисляются баллы, в конце самые активные участники награждаются призами. В основном покрышки после акций перерабатываются в резиновую крошку, которая используется вторично.

«Обнаружено около 40 тонн. Традиционно "богатый" улов во Всеволожском районе, особенно в окрестностях самого Всеволожска. На нашей карте также появились новые отметки - Гатчинский и Киришский район, город Выборг. Активность участников первого этапа была как всегда высока. Надеюсь, что до конца июля у нас будет достаточно участников, чтобы вывезти большинство», - организатор экоквеста Лидия Ракчеева.

В эти выходные Глобальный Супер Вывоз Колёс продолжится в Выборге и Сертолово. Организаторы планируют вывезти все обнаруженные в этих местах свалки. Ориентировочно по 200-300 покрышек в двух местах.

Напоминаем, что этап вывоза покрышек продлится в течение всего июля. Вы ещё можете присоединиться к квесту. Соберите свою команду или присоединитесь к существующей (регистрация: cleangames.ru/events/kolesaquest4), получайте баллы и возможность выиграть призы.

Планы проекта на выходные

13 июля выборгские богатыри планируют очистить родную землю от почти 300 покрышек в трёх точках города. Старт маршрута в 11:00 на Промышленной улице.

14 июля продолжит очищать родной город Сертолово и его окрестности команда «Сертоловские Артемиды». Старт в 11:00 у Домика Лесника у посёлка Холмы, далее по маршруту микрорайон Чёрная Речка и Новое Сертолово.

Полный список планируемых акций смотрите по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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