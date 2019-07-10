2019-07-12T12:03:31+03:00
Досуг

Осталась неделя: Группа Каста даст большой сольный концерт на летней крыше Roof Place

18 июля выступят отцы-основатели русского хип-хопа – ростовская группа Каста с хитами более чем за двадцатилетнюю историю
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Каста выступит на крыше в Петербурге.Каста выступит на крыше в Петербурге.
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«Вокруг шум», «Сочиняй мечты», «На порядок выше», «Ревность» – эти и другие хиты знакомы не только почитателям хип-хоп культуры. Дерзкие, но лиричные, правдивые и всегда актуальные.

Совсем недавно Каста порадовала своих поклонников новым синглом, записанным вместе с латвийской группой Brainstorm.

Совместный трек получил название «Про секс» и стремительно разошелся в Интернет пространстве, получив множество положительных рецензий от поклонников коллектива. 18 июля в рамках сольного концерта группа Каста исполнит новые треки и опорные хиты. А формат площадки фестиваля Roof Fest позволит отлично провести время под треки Касты, с видом на Финский залив.

Билетов остается все меньше!

ИСТОЧНИК KP.RU

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