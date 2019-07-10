Осталась неделя: Группа Каста даст большой сольный концерт на летней крыше Roof Place

«Вокруг шум», «Сочиняй мечты», «На порядок выше», «Ревность» – эти и другие хиты знакомы не только почитателям хип-хоп культуры. Дерзкие, но лиричные, правдивые и всегда актуальные.

Совсем недавно Каста порадовала своих поклонников новым синглом, записанным вместе с латвийской группой Brainstorm.

Совместный трек получил название «Про секс» и стремительно разошелся в Интернет пространстве, получив множество положительных рецензий от поклонников коллектива. 18 июля в рамках сольного концерта группа Каста исполнит новые треки и опорные хиты. А формат площадки фестиваля Roof Fest позволит отлично провести время под треки Касты, с видом на Финский залив.

Билетов остается все меньше!