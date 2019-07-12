Звездная рыбалка: Валуев ловит хищников на блесну, а Домогаров прикармливает карпов геркулесом

Кумирам публики отнюдь не чужды простые человеческие увлечения. Кто-то вяжет, кто-то играет в футбол, а кому-то милее всего на свете провести денек с удочкой на берегу озера или реки. «Комсомолка» в Петербурге» пообщалась с самыми заядлыми рыбаками из мира музыки, политики и кино, и теперь готова раскрыть вам их секреты. Рецепт лучшей прикормки от Николая Валуева, рыбные места от Михаила Боярского, литература для начинающих и опытных рыбаков от Александра Домогарова – все это и многое другое читайте в нашей подборке звездной рыбалки.

Михаил БОЯРСКИЙ: Романтика спокойных речушек

Михаил Боярский «заболел» рыбалкой с малых лет. В детстве он выстругивал себе самодельную удочку из ольховой ветки, привязывал леску, поплавок из пробки, крючок – и шел удить рыбу на речку.

- Сейчас часто рыбачить не получается, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» Михаил Сергеевич. – Верите ли, нет ли, но в середине июня я побывал на рыбалке впервые за много лет. Хотя давно мечтал и очень завидовал сыну и его друзьям. Сын же меня в итоге и вытащил, за что ему большое спасибо.

По словам Боярского, ему доводилось рыбачить и в Ангаре, и в Волге, и в Неве, и в Финском заливе с лодки, и даже в Индийском океане на Мальдивах. Но ближе всего, всего милее и роднее ему неширокие спокойные речушки, с тихими заводями, где есть кувшинки, где водятся окушки и плотвичка, где можно посидеть под деревьями, покормить комаров, поболтать с друзьями, выпить и закусить – словом, душевно провести время.

Боярский предпочитает обычную удочку. Рыбалкой "заболел" и его сын Сергей.

- Когда-то, еще в студенческие годы, нас отправили на картошку в местечко под названием Сельцо – это рядом с Любанью – и я буквально влюбился в окрестные места, - вспоминает Боярский. - Но я уже давно туда не езжу. Тянет, конечно, но приятели, которые там бывают, говорят, что все изменилось – стоят каменные дома, появились асфальтовые дороги, старые хаты с колодцами частично сгорели, частично просто разрушились.

К снастям Михаил Сергеевич совершенно не требователен. Больше всего ему по душе простая удочка-закидушка. Только обязательно с поплавком – донки и спиннинги Боярский не признает.

- Знаете, когда поплавок начинает дергаться, а у тебя сердце с ним в такт – это удивительные ощущения, - улыбается наш собеседник. – С донкой такого не получишь.

Николай ВАЛУЕВ: Философия и стратегия

Уважает рыбалку и бывший боксер, а ныне известный политик и звезда больших и малых экранов Николай Валуев. По словам Валуева, к этому делу он тоже пристрастился еще в детстве с подачи отца.

- Однажды – я был еще в детском садике – отец взял меня с собой на рыбалку, - рассказал экс-боксер. – Там я впервые взял в руки удочку, выловил свою первую рыбку – и почувствовал, что пропал.

С тех пор рыбалка стала для Валуева одним из главных хобби. И хотя звездная жизнь и плотный график накладывают свои ограничения, по крайней мере четыре раза в год он старается выбираться с удочкой на озеро или речку.

Рыбалка и охота для Валуева - главные хобби.

Рыбачит Валуев по своему особому распорядку: в первый день, по его же собственному выражению, «отводит душу» с поплавочной удочкой, во второй – ловит хищника на блесну.

- Если говорить о снастях, то особых предпочтений у меня нет, - продолжает наш звездный собеседник. – Я не специалист, для меня главное, чтобы рыба клевала. Хотя дома лежат зимние удочки, оставшиеся от отца – вот их я использую часто.

Особое внимание уделяет Валуев прикормке. Сейчас все больше покупает, а раньше варил сам. Лучший рецепт, по словам экс-боксера, такой: пшено соединяется с перловкой, для связки добавляется манка, для запаха – ваниль и панировочные сухари. Из получившейся каши лепятся шарики размером с теннисный мяч и забрасываются в воду. Тут главное соблюсти «дозировку» и не перекормить рыбу – иначе клева потом не будет.

Александр ДОМОГАРОВ: Рецепты, проверенные временем

С удовольствием рассказывает о своем увлечении рыбалкой и Александр Домогаров. Свою первую рыбу он выловил, когда еще был ребенком – в пруду на даче. Годы шли, любовь к рыбалке крепла. Даже сейчас в своем плотном графике Домогаров ухитряется периодически выкраивать денек, чтобы провести его с удочкой на берегу реки.

- У меня есть один любимый водоем – в Московской области, как раз недалеко от моего дома, - рассказывает артист. – Он, правда платный, но это того стоит.

Рыбачить Домогаров, как и все остальные наши собеседники, предпочитает на поплавок. И не просто предпочитает – по его словам, только поплавочная удочка позволяет понять, что такое рыбалка. В донке нет такого азарта и эмоционального напряжения. А спиннинг – это уже чистый спорт, расслабиться и отдохнуть с ним не получится.

- Из наживок я выбираю, как правило, червя, мотыля и опарыша – стандартный рыбацкий набор. Если заранее прикормить, можно попробовать половить на кукурузу, - отмечает Домогаров. – Только прикармливать нужно правильно. Я, например, использую манку, геркулес, муку, хлеб. Можно добавить рубленого червя или ту же кукурузу. Это не мной придумано, но мне кажется, это лучший рецепт. Можно, конечно, купить какую-то импортную прикормку, но это будет совсем не то.

Рыбачить Домогаров предпочитает на поплавок.

Прикармливать, советует Домогаров, нужно за двое суток до рыбалки. Главное, опять же, не перекормить – двух-трех небольших плотных шариков в день будет вполне достаточно.

- Вообще каждому рыбаку я очень рекомендую прочесть двухтомник «Рыбы России» Леонида Павловича Сабанеева, - продолжает артист. – Написан этот труд еще до революции, но остается актуальным и полезным и сегодня.

Отметим, что Домогаров действительно знает, о чем говорит. И его уловы – лучшее тому подтверждение. Однажды он поймал в Подмосковье осетра весом в 17,5 килограмм. Древнюю рыбу артист отпустил без сожаления – пусть живет себе дальше.

Андрей МАКАРЕВИЧ: В гостях хорошо и дома хорошо

А вот легенда русского рока Андрей Макаревич рыбалке предпочитает подводную охоту. Но если «поохотиться» не удается – с удовольствием проводит время с удочкой на берегу.

- Когда тебе шесть лет, а рядом речка Клязьма, а напротив прудик, где маленькие караси, и ты уговорил папу купить тебе удочку – сначала за 50 копеек, потом за три рубля 50 копеек, трехколенную, – трудно этим не увлечься, - рассказывает Макаревич. – У меня вообще к рыбалке особое отношение. В детстве я воспринимал ее как уход в тишину, в рассвет, в одиночество. В другой мир, который подчинен другим законам и другим состояниям.

Сейчас, конечно, рыбачить удается реже, чем в детстве. Но все-таки удается – благо, совсем рядом с домом есть прудик, где при желании можно посидеть с удочкой и поудить тех же карасей.

Макаревич рыбалке предпочитает подводную охоту.

Ловит лидер «Машины времени» в основном на поплавок, иногда пользуется спиннингом. К каждой рыбалке подходит максимально серьезно: по словам Макаревича, ту же наживку он за один выезд может поменять десять раз в зависимости от массы обстоятельств.

За свою жизнь наш звездный собеседник где только не рыбачил – и, разумеется, собрал внушительную коллекцию трофеев из разных уголков мира. Так, Макаревич может похвастаться 70-килограммовым марлином, выловленным в Тихом океане, 65-килограммовым судаком из озера Виктория в Африке, 30-килограммовым сомом из Астрахани. При этом рыбалку за рубежом и в России Андрей Вадимович одинаково любит: по его словам, хорошо везде – были бы возможности.