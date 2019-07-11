Бомбоубежище и ориентир: Как Осиновецкий маяк помог Ленинграду выстоять в блокаду

Во вторник участники, пожалуй, самого романтичного проекта этого лета отправились в самую длительную — трехдневную — автомобильную экспедицию. На этот раз к маякам Ладожского озера. Впечатлений оказалось так много, что рассказывать о них мы решили в двух частях. Как маяк спасал жизни, чем смотрели занимаются в свободное время (спойлер: мы завидуем) и почему каменные лоцманы лучше современных навигаторов — в первом ладожском дневнике «Комсомолки».

О ПРОЕКТЕ

Проект «Маяки Ленобласти» — едва ли не единственная возможность для петербуржцев «побывать» внутри каменных лоцманов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В России около 350 маяков. И старейший из них – Толбухин – находится в Ленинградской области. В этом году «дедушке» всех каменных лоцманов страны исполняется 300 лет.

Этому славному юбилею «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Сообщество Питерских блогеров» посвятили свой новый совместный проект – «Маяки Ленобласти». Это серия автомобильных экспедиций блогеров и журналистов к старым и современным путеводным башням региона. Попасть сюда самостоятельно очень трудно: нужно получать разрешение Министерства Обороны. Так что наш проект — едва ли не единственная возможность для петербуржцев «побывать» внутри маяков.

ПО ЛАДОГЕ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ

К Осиновецкому маяку в 40 километрах от Петербурга мы приехали рано утром и припарковались прямо у подножия башни. Небо то сердилось серыми тучами, то подмигивало лучами солнца, которые пробегали по полосатому красно-белому великану. Шумела Ладога. Волны, шипя, неслись к берегу и разбивались о камни. Ладожское озеро больше напоминает море, причём очень капризное. Настроение ее может измениться всего за десять минут, и полный штиль превратится в пятиметровые волны. Ещё Петр I говорил, что тот, кто по Ладоге не ходил, не может считаться настоящим моряком. Ее характер будоражит, брызгает пеной в лицо и завораживает. И тот, кто хотя бы раз видел, как стихия переходит с истеричного крика на шепот, хочет обязательно вернуться сюда снова.

Вот и Олег Карепанов, бывавший здесь ещё в детстве, вернулся в знакомые места, и уже 10 лет работает смотрителем Осиновецкого маяка.

Олег Карепанов работает смотрителем с сентября 2009 года.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Он с любопытством и легкой ухмылкой поглядывал на гостей, которые расстреливали башню из фотоаппаратов.

—Скучно ли мне? Нет, не бывает однообразного ничего, каждый день все равно особенный. Ладога цепляет. Здесь нет тишины: озеро шумит. Но это другой шум, не такой, как в городе. Шум волны, ветра, деревьев... Успокаивает, — рассказал Олег Евгеньевич.

Он живет в небольшом домике из красного кирпича напротив маяка. Стены комнаты, как только переехал, покрасил в бирюзовый цвет. Говорит, помогает бороться со стрессом. Прямо напротив крыльца беседка с самоваром. На выходных к нему приезжает семья, и все вместе собираются за столом.

—А почему не чайник? — спрашиваю.

—Как же! В каждой деревне должен быть самовар. Чайник — совсем не то, — объяснил смотритель.

За беседочкой виднелся катер на прицепе, а на крыльцом — лыжи, только вот какие-то уж больно большие.

—Это водные. Я сам катаюсь! — гордо заявил Олег Евгеньевич.

Еще одна его страсть — после Ладоги — это ретро-автомобили. Так, Карепанов четыре года восстанавливал раритетный ГАЗ-69.

Продавать автомобиль Олег Евгеньевич не собирается. Говорит, будет ездить сам.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Головка блока двигателя из Петрозаводска, поддон — из Новосибирска. А закончу — займусь моделью ГАЗ-21, запчасти уже нашёл — поделился смотритель. —У меня тут все есть. Только «Урала» с пулеметом нету.

Сам Олег Евгеньевич, смеясь, называет себя злым маячником, который гоняет незваных гостей. Все-таки это территория Министерства обороны, и вход сюда закрыт.

Маяк хорошо виден с пляжа, и желающих подойти к самому основанию с каждым годом все больше. Сегодня Осиновецкий мыс — популярное у туристов место, о чем говорит забитая парковка перед пляжем.

—Собачек завёл — теперь меньше лезут. — поделился Карепанов.

РОЖДЁННЫЙ НА МАЯКЕ

70-метровую башню начали строить в 1905 году, однако возвели только к 1910 году из-за банкротства подрядчика.

Сегодня Осиновецкий мыс — популярное у туристов место, о чем говорят ряды автобусов с гостями из Поднебесной на парковке, а также многочисленные автомобили самих петербуржцев.

Сегодня Осиновецкий маяк — место притяжения туристов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Когда-то же мыс был единственной надеждой осажденного Ленинграда выстоять в блокаду. 12 сентября 1941 года сюда прибыл первый караван судов Ладожской военной флотилии с 800 тоннами муки. На восточный берег Ладоги на борту переправляли детей.

Так, за первые три месяца навигации в город привезли 60 тысяч тонн продуктов и вывезли почти 40 тысяч ленинградцев. Всего же удалось эвакуировать более полумиллиона человек. И все это время путь кораблям указывал Осиновецкий маяк, ставший впоследствии одним из символов блокадного подвига.

Каменный лоцман помог эвакуировать более полумиллиона человек.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Как рассказала старший научный сотрудник Музея маячной службы Ирина Босенко, маяк был не только ориентиром для судов, но и убежищем, в котором люди прятались во время бомбежек. Ведь попасть в эту «иголку» практически невозможно, да и не стали бы немцы стрелять по необходимой и для их собственной навигации башне.

—Вся лестница была забита людьми, которые искали на маяке спасения. Однажды в нем укрылась женщина буквально на сносях. И родила здесь мальчишку. Его дочка до сих пор работает в музее «Дорога жизни» неподалёку.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ

Участники второй экспедиции в полном составе.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

С Осиновецкого маяка мы отправились к его брату-близнецу — Стороженскому, что высится на юго-восточном берегу Ладожского озера. Путь лежал неблизкий: целых 200 километров, причём часть предстояло проехать по лесной дороге. Застрять в дебрях мы уже не боялись. Первый выезд к маякам Финского залива показал, что кроссоверы Geely Atlas, которые нам предоставил официальный дилер Geely в Петербурге компания М О, и не на такое способны.

На Geely Atlas можно отправляться даже в самое непредсказуемое путешествие.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Через пару часов мы припарковались у 71-метровой башни — самого высокого озерного маяка в мире.

К слову, первая путеводная башня появилась на Стороженском мысу ещё в 1800 году. Но Ладоге она не понравился, и через два года маяк снесло льдами.

Фонарь нынешнего каменного лоцмана до сих пор светит на высоте 75 метров над уровнем моря. Увидеть огонь можно даже за 22 морских мили.

Стороженский маяк — десятый по высоте в мире.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—13 лет назад, до реставрации, щели были такие, что руку можно было просунуть, — рассказал смотритель маяка Юрий Антошихин, который живет здесь с семьей.

В 1996 году он сменил на этом посту своего отца. Работа напряженная, периодически сюда даже заглядывают волки, но другой в деревне Сторожно нет. Зимой здесь живет человек 25, а продуктовая лавка, которая постоянно работает лишь два летних месяца, в остальное время заглядывает всего два раза в неделю — привозит хлеб. До ближайшего магазина же час езды по лесу. В общем, жизнь непростая, но заскучать времени не остаётся: за маяком нужно следить, за хозяйством...

Вот и бык Яша, что стоял на привязи у маяка, недовольно замычал, требуя внимания. Пора было прощаться.

Яша негодует.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Тем более нас уже ждал катер в посёлке Свирица, на котором мы должны были отправиться к одному из самых труднодоступных маяков Ленинградской области — Свирскому.

Со Стороженского маяка открывается удивительный вид на Ладогу.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

По дороге я, продрогший от холодного ладожского ветра, обрабатывал сотни фотографий, пытаясь найти самые солнечные. Вот уже второй автопробег подряд погода испытывает нас на прочность. Именно поэтому мы всегда берем с собой в дорогу не только теплую одежду и запасную обувь, но и аптечку. А в аптечке обязательно присутствует лекарство от простуды – Циклоферон (таблетки). Возим его во все экспедиции еще с 2017 года. И у меня уже был случай познакомиться с ним в одном из прошлых пробегов, когда простуда настигла в самом начале пути. Циклоферон тогда здорово выручил: он помогает справиться с ОРВИ как в самом начале заболевания, так и когда процесс длится уже несколько дней, способствует сокращению периода болезни и снижению риска развития осложнений.

С Циклофероном даже июльские +14 градусов и холодный ладожский ветер нестрашны.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Лайфхак для любителей автопутешествий: комплектуя аптечку, можно вынуть таблетки из коробочки и, вместе с инструкцией по применению, обернуть прозрачной пищевой пленкой. Так и место в аптечке сэкономится, и таблетки не промокнут и не рассыпятся в случае непредвиденных ситуаций. Прозрачная пленка даст возможность прочесть название препарата, да и инструкция всегда будет под рукой. Напомним: перед применением лекарственных средств обязательно ознакомьтесь с инструкцией, так как имеются противопоказания. Следите за нашими путешествиями и не болейте!

Удалось ли нам покорить Свирский маяк, и какие еще приключения ждали участников проекта "Маяки Ленобласти" во второй экспедиции - расскажем в следующем дневнике.

ЕСТЬ ВОПРОС: НУЖНЫ ЛИ СЕГОДНЯ МАЯКИ?

Владимир Ергер, один из основателей Музея маячной службы:

— Маяки все ещё нужны, несмотря на все наши навигационные средства, спутники, GPS, ГЛОНАСС. Резервное дублирование должно быть всегда. Сломается электрика на большом судне — оно «ослепнет», если не будет маяков. С их помощью мы всегда можем определить своё местоположение в море. А рыбакам вообще проще ориентироваться по маякам.

ЛАЙФХАК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

В этой экспедиции автомобили путешественников проекта «Маяки Ленобласти» испытали на себе все прелести ленинградской природы: лесные дороги, побережье Ладоги, насекомые, грязь и пыль. Но даже в таких экстремальных условиях машины можно сохранять в чистоте, не заезжая на мойку. Для этого ребята взяли с собой несколько средств от компании «Хорс»: для обивки и ковров, для удаления следов насекомых, а также автошампунь и очиститель стёкол.

С таким комплектом автомобиль будет чистым даже после ралли.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КСТАТИ

В стартовой экспедиции проекта путешественники побывали на Шепелевском маяке, с которого в Великую Отечественную войну начиналась ледовая дорога к островам Финского залива.

Шепелевский маяк славится не только своей красотой, но и историей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Там находились военно-морские базы, с которых наши подводные лодки уходили в рейд в Балтику, а также аэродромы, которые обеспечивали прикрытие Ленинграда и фронта. Чем ещё запомнился блогерам и журналистам первый автопробег, читайте в материале «КП».