«Это не про Остапа Бендера»: В сериале «Бендер» Безруков сыграет отца великого комбинатора

Студия «Среда» известного продюсера Александра Цекало снимает новый мини-сериал под громким названием «Бендер». Главную роль в нем сыграет Сергей Безруков, который появлялся на экранах в образе Есенина, Высоцкого, Пушкина и даже Иешуя в экранизации «Мастера и Маргариты». Поэтому, в СМИ пошел слух о том, что актер перевоплотится в великого комбинатора. На самом деле – нет. Сценарист Илья Тилькин, который работает на студии Цекало, в эфире Радио «КП-Петербург» рассказал, как на самом деле обстоят дела и откуда пошла ложная молва.

- Не правда, что про Остапа Бендера. Кто-то ляпнул и понеслось, - пояснил Тилькин.

Сценарист Илья Тилькин развеял миф о новом сериале "Бендер"Фото: Олег ЗОЛОТО

Сценарий к мини-сериалу «Бендер» написал Олег Маловичко. Это приквел про отца Остапа Бендера, которой он представлял всегда не иначе как «турецко-подданный». По словам собеседника «КП», это смешная и остроумная история, не имеющая никакого отношения и Ильфу и Петрову.

Что касается исполнителя главной роли, то некогда известный артист Валентин Гафт сказал: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков».

- Как бы вы хотели, кто вас сыграл после смерти? Кому бы вы доверили это дело, - посмеялся Тилькин.

По мнению сценариста, Сергей Безруков очень талантливый актер, поэтому он настолько и востребован как в кино, так и в театре.

Мини-сериал снимает студия "Среда" Александра ЦекалоФото: Борис КУДРЯВОВ

- Когда я вижу, как он работает на площадке, в театре, по-моему, он один из самых грандиозных артистов России. У него есть такие возможности, которые мало у кого есть. Я знаю, что Безруков может выдавать огромный диапазон в течение очень короткого времени. Такой диапазон сыграть, такую гамму эмоций или возрастов. Я видел, как он на глазах стареет или молодеет, как меняется его пластика. Он прекрасный артист и то, что его с такой частотой приглашают на самые различные и сложные роли, это характеризует его как очень востребованного человека, - заметил сценарист.

Познакомится с папой турецко-подданным можно будет в 2020 году, когда первый сезон мини-сериала выйдет на экраны. В картине также снимаются Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Вера Брежнева, Александр Цекало, Павел Деревянко и многие другие.

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