2019-06-09T13:30:16+03:00
Происшествия

Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной

В Сестрорецке продолжаются съемки фильма «Мистер Нокаут»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Неделю назад артист снимался в Кронштадте в военном форме. Тогда он еще называл погоду «сказкой». Фото: @s_bezrukovНеделю назад артист снимался в Кронштадте в военном форме. Тогда он еще называл погоду «сказкой». Фото: @s_bezrukov
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– Питер, ночная съемка. Жара страшная. Но держимся, – такой крик души оставил в своем «Инстаграме» в ночь на воскресенье, 9 июня, Сергей Безруков.

Сейчас артист участвует в съемках фильма под рабочим названием «Мистер Нокаут» в Сестрорецке. Картина посвящена биографии советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпиады-1964 в Токио. Сергею Безрукову досталась роль его наставника.

s_bezrukovs_bezrukov
Дорогие мои,Хоррошие! Всем привет!!!!! Питер! Ночная съёмка.... Жара! Держимся)
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За последнюю знойную петербургскую неделю актер успел побывать в Петербурге, как минимум, дважды. Неделю назад он снимался в Кронштадте в военном форме. Тогда Безруков еще называл погоду «сказкой». Но после краткого визита в Челябинск и Нижний Тагил, после уральской прохлады, работать в жарком Петербурге стало еще сложней.

– 9 июня ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на семь-восемь градусов, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете.

Но уже в понедельник дневная температура снизится до комфортных 22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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