Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной
– Питер, ночная съемка. Жара страшная. Но держимся, – такой крик души оставил в своем «Инстаграме» в ночь на воскресенье, 9 июня, Сергей Безруков.
Сейчас артист участвует в съемках фильма под рабочим названием «Мистер Нокаут» в Сестрорецке. Картина посвящена биографии советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпиады-1964 в Токио. Сергею Безрукову досталась роль его наставника.
За последнюю знойную петербургскую неделю актер успел побывать в Петербурге, как минимум, дважды. Неделю назад он снимался в Кронштадте в военном форме. Тогда Безруков еще называл погоду «сказкой». Но после краткого визита в Челябинск и Нижний Тагил, после уральской прохлады, работать в жарком Петербурге стало еще сложней.
– 9 июня ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на семь-восемь градусов, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете.
Но уже в понедельник дневная температура снизится до комфортных 22 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU