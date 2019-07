В Петербурге в восемнадцатый раз прошел фестиваль Tinkoff STEREOLETO 2019

6 и 7 июля в «Севкабель Порту» фестиваль Tinkoff STEREOLETO отметил свое совершеннолетие. На STEREOLETO выступило более 60 артистов: Rag’n’Bone Man, Мумий Тролль, Little Big, Монеточка, AURORA, Son Lux, Algiers, Shortparis и многие другие. За 2 дня фестиваль посетило более 17 000 человек.

Международный музыкальный фестиваль STEREOLETO вновь переехал на новую площадку - «Севкабель Порт». За два фестивальных дня на 5 сценах выступили 65 звезд из Великобритании, США, Дании, Ирландии, Финляндии, Эстонии, Румынии, Люксембурга, Германии, Израиля. Помимо музыки на фестивале можно было перекусить в зоне #stereofood, найти интересные изделия дизайнеров на #stereomarket, отдохнуть всей семьей в зонах друзей и партнеров фестиваля #stereofun.

Помимо музыки на фестивале было несколько зон отдыха и развлечений. Фото: Тая ОВОД

На главной сцене выступили: Rag’n’Bone Man, Мумий Тролль, Little Big, Монеточка, Аффинаж, Optimystica Orchestra и др.

На re:Store digital jungle - Shortparis, Fontaines D.C., Algiers, IC3PEAK, Лауд, Oligarkh, АИГЕЛ, Маша Hima и др.

На сцене Гавань АнлимСити - AURORA, Emika, Son Lux, кАчевники, кис-кис, Say Yes Dog, Казускома и др.

Сцена Причал Голицынъ расположилась на открытом воздухе с живописным видом с набережной. На ней выступили: Farveblind, Karpov not Kasparov, Тося Чайкина, Super Collection Orchestra, Cheese People, Ashilevi и др.

Завершала первый день фестиваля группа Мумий Тролль на главной сцене. Фото: Дмитрий СТРОЦ

Впервые на фестивале - сцена андеграундных исполнителей Ionoteka Stage by Flash Up, которых собрал Александр Ионов (лейбл Ionoff Music, Ионотека) с необычными и точно запоминающимися названиями: Фланелевая рубашка, Merzota, Ритуальные услуги, Бенгальские падонки, Хозяйственное мыло, Последняя вечеринка и многие другие.

- Хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к нашему восемнадцатому совершенно летнему STREOLETO: всю команду «Светлой Музыки» - за мужество и профессионализм, наших спонсоров и партнеров - за поддержку и понимание, всех артистов - за прекрасную музыку, публику - за улыбки и волны любви, «Севкабель Порт» - за прекрасное место и ветер надежды, - сказал Илья Бортнюк, генеральный продюсер STEREOLETO. - Мы стали взрослыми, но не потеряли способность радоваться, удивляться и удивлять и мы по-прежнему любим музыку и продолжаем делиться этой любовью с вами! Вот мой ТОП-10 стереовпечатлений: Algiers - шум и ярость, AURORA - красота и волшебство, Rag'n'Bone Man - soul и братство, Мумий Тролль - компасы и матросы, Ouzo Bazooka - соль и песок, Little Big - танцы и куплеты, Farveblind - rock and beats, Karpov not Kasparov - восток и запад, Последняя вечеринка - rock и roll, Fontaines D.С. - молодость и драйв.

Фестиваль длился два дня в Севкабель порт. Фото: Владимир Забияко

Каждый год Tinkoff STEREOLETO радует не только сильной и интересной музыкальной программой, но и зонами развлечений и отдыха. В зоне Tinkoff очереди выстраивались на игру по зарабатыванию милей – соревнование на наибольшее количество прыжков, каждый прыжок увеличивал количество заработанных милей. Также гости фестиваля фотографировались у гигантского желтого кота и в геометрических конструкциях.

Зеленый уголок свежести и релакса Barley Bros - pop-up сад-бар, в котором можно было расслабиться в компании друзей и попробовать напиток нового поколения. Зона будет работать в «Севкабель Порту» рядом с клубом МОРЗЕ до 25 июля, записаться можно здесь.

Билайн построили целый город АнлимСити с иммерсивным шоу: на каждой станции можно было выполнять задания, получать виртуальную валюту и затем обменивать на призы. Это можно сделать даже после фестиваля.

Заросли цифровых джунглей незаметно стали настолько густыми, что не сразу понимаешь, как очутился в самой чаще re:Store digital jungle - прорастающие сквозь нас информационные лианы и неон.

Пожалуй, самой лаунжевой и яркой зоной по отзывам гостей стал корнер «Лев Голицынъ» — фотографии в слоу-моушен 360 градусов, настоящие кровати на набережной и прохладное игристой в самый летний фестиваль. Даты STEREOLETO 2020 станут известны уже на следующей неделе здесь!