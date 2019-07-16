В школе в Петербурге родители платили по 400 рублей за бесплатные занятия водным поло

Как вода, утекли деньги из рук родителей, которые привели своих детей на занятия водным поло в одну из школ Красносельского района Петербурга. Каждое занятие обходилось им по 400 рублей. Мамы и папы были довольны организованным досугом детей, пока не узнали, что на самом деле занятия бесплатные.

ТЕАТР МОДЫ, КИНОШКОЛА, ТХЭКВОНДО

В 2012-ом школа №546 «с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» переехала в новое здание на Ленинском проспекте. Изюминкой переродившейся школы стал бассейн. Для ребят построили сразу две чаши – большую и малую.

В бассейне стали проводить не только уроки физкультуры, но и платные занятия. В малой чаше учат плаванию детей, начиная с трех лет. Одно занятие обходится родителю в 400-500 рублей (чем ребенок младше, тем дороже). В большом бассейне плещутся ребята от шести и до 18 лет. Самые успешные ездят на сборы за границу и участвуют в соревнованиях.

Бюджетные виды водного досуга – оздоровительное и спортивное плавание, по 350 рублей за занятие. Тренировки проводят раз или два в неделю. А вот на водное поло придется раскошелиться. Хотя один урок и стоит 400 рублей, заниматься нужно трижды в неделю. Итого 4 800 рублей в месяц, 43 200 рублей в год.

На человека, который брал с родителей деньги, могут завести уголовное дело и обвинить в мошенничестве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из всех платных секций водное поло в школьном прейскуранте самая затратная. На втором месте – тхэквондо за 32 400 рублей в год. Преподают в школе за деньги и спортивные бальные танцы. В перечне платных услуг – театр моды, киношкола, клуб здоровья, курсы для дошколят, английский и даже «дополнительные главы к учебнику русского языка» (250 рублей за занятие).

– Уроки физкультуры в бассейне – претензий нет. А вот дополнительные, за деньги..., – пишет в сети петербурженка Валентина, представляясь мамой одного из учеников. – Через полгода нервотрепки мы просто перестали ходить. Сначала записались под одно расписание, подгоняли под другие занятия, тут ребенок говорит, что бассейна в эти дни нет. Прошу переписать, иду к директору бассейна, он перезаписывает на другое время,. Потом ребенку говорят, зачем он в это время пришел… Кстати, занятия проводят, насколько я поняла, в формате «плавай, как хочешь». Мы на соревнования не претендуем, но тренер-то должен хоть какое-то подобие тренировки проводить.

«МАЛО ПОХОЖЕ НА ПРАВДУ»

На днях школу проверила прокуратура. Выяснилось, что два ребенка числились в бюджетных группах по водному поло и спортивному плаванию, но родители об этом просто не знали и продолжали платить.

– С декабря 2016 года по декабрь 2018 года неустановленное лицо из числа сотрудников школы незаконно взимало с родителей деньги за посещение этих секций, участие в соревнованиях и переезды к местам сборов, – пришли к выводу в прокуратуре Петербурга. – До родителей неверно доводились сведения о том, что их дети зачислены в платные группы.

За два года с мам и пап «бесплатников» взяли минимум 200 тысяч рублей. Прокуратура уже направила документы проверки в следственные органы. Следующий шаг – возбуждение уголовного дела по факту «мошенничества с причинением значительного ущерба».

По закону, школы имеют право предоставлять платные услуги. Правда, делать это нужно по правилам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Ничего не могу сказать, – ответила на вопросы «Комсомолки» представитель директора школы и бросила трубку.

Заведующий школьным бассейном от комментариев воздержался. Один из тренеров, которые занимаются с ребятами плаванием и водным поло, посоветовал «Комсомолке» «поискать хорошего юриста», но тут же осекся: отправил сообщение по ошибке.

– Все это мало похоже на правду, – добавил он. – У нас, действительно, есть занятия в рамках дополнительного образования на бесплатной основе. Но когда родители пишут заявление на зачисление на них, то они подписывают уведомление о том, что занятия бесплатные.

Связаться с директором школы не удалось.

СПРАВКА «КП»

По закону, государственные и муниципальные школы имеют право предоставлять платные образовательные услуги. Доход от секций и кружков можно потратить, в том числе, на зарплату и премии сотрудникам, новое оборудование и ремонт школы. При этом заменять платными занятиями уроки, предусмотренные программой, и секции, работу которых «спонсируют» из местного бюджета, нельзя.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил БОГДАНОВ, сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета:

– За последние лет пять не слышал о претензиях прокуратуры к школам по поводу платных занятий. Думаю, это частный случай. Возможно, что-то намутили с документами. А может, дело в конфликте, недопонимании между школой и родителями.

Вообще в городе все давно отработано, оказание платных услуг в школах четко регулируется, директора действуют в этом плане очень аккуратно. Ведь позиция властей – жестко пресекать подобные вещи.

Оказывать платные услуги школы имеют право, и оказывают. Но причина не в недостатке учреждений дополнительного образования: бюджетные места на танцы, на шахматы – на секции на любой вкус есть всегда. Часто даже на бюджетные места желающих не набирается.

Другое дело, что интересующий кружок может быть не в зоне шаговой доступности. Но это уже вопрос организованности самих родителей. В спальных районах – в том же Девяткино – школы превращаются в детские социально-культурные центры. И причина не столько в том, что они хотят заработать (открывать платные кружки – это хлопотно), сколько в том, что в округе нет ничего, кроме школы: местные власти сразу закладывают в ее работу секции, чтобы детям не приходилось далеко ездить. А вот в центре, где кружков много, школы работают только как школы.