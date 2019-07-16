По болотам, по озерам, или В поисках Свирского маяка

Во вторник блогеры и журналисты отправились в самую длительную - трехдневную - экспедицию. На этот раз к маякам Ладожского озера. В первой части дневника экспедиции мы рассказали, как Осиновецкий маяк спасал жизни, чем смотрели занимаются в свободное время и почему каменные лоцманы лучше современных навигаторов.

А во второй - докажем, что Свирский маяк неспроста называется самым труднодоступным в Ленобласти, а также объясним, почему устроить музей в каменном лоцмане не так-то просто.

По соседству от Свирского маяка находится Стороженский — самый высокий озёрный маяк в мире.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

О ПРОЕКТЕ

В России около 350 маяков. И старейший из них – Толбухин – находится в Ленинградской области. В этом году «дедушке» всех каменных лоцманов страны исполняется 300 лет.

Этому славному юбилею «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Сообщество Питерских блогеров» посвятили свой новый совместный проект - «Маяки Ленобласти». Это серия автомобильных экспедиций блогеров и журналистов к старым и современным путеводным башням региона. Попасть сюда самостоятельно очень трудно: нужно получать разрешение Министерства Обороны. Так что наш проект - едва ли не единственная возможность для петербуржцев «побывать» внутри маяков.

Винтовая лестница Шепелевского маяка.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

БОЛЬШАЯ ВОЛНА

Попрощавшись со смотрителем Стороженского маяка Юрием Антошихиным, сторожевым быком Яшей и собакой Дездемоной, мы помчались в посёлок Свирица, что был примерно в 30 километрах, где нас уже ждал отряд спасателей из Лодейного поля. Ребята гостеприимно согласились доставить наш отряд к Свирскому маяку.

Он был построен в 1908 году. Высота его 35 метров - в два раза меньше, чем у полосатого соседа Стороженского. Зато именно он считается самым труднодоступным в здешних краях. Увидеть огни каменного лоцмана можно за 12 морских миль.

На берегу реки Свирь стоял огромный грузовик с пустующим прицепом. Позади покачивался на воде катер с мигалками. Плыть предстояло часа два только в одну сторону: сначала по реке, а затем по Ладоге с ее трудным характером и переменчивым со штиля на шторм настроением.

Я надел оранжевый жилет и запрыгнул в катер вместе с блогерами. Они немного нервничали. Впрочем, как и я сам. А вот капитан и его помощник были так спокойны, будто нас ждёт не путешествие по буйной Ладоге, а романтичная прогулка на вёсельной лодке по пруду, где только кувшинки и считай.

Мотор зарычал, и мы поплыли мимо только построенных коттеджей и обветшалых деревенских домиков, флагштоков с триколором и причалов с досками через одну.

Самое время для рыбалки.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

- Долго нам ещё идти? - спросил я капитана.

- Посмотрим, - он улыбнулся. Загадывать здесь не принято.

Вскоре деревеньки оказались позади. Теперь вокруг нас были только вода, паром в несколько этажей и баржа, стоявшая посреди озера.

Вдалеке уже виднелся Свирский маяк. Я попытался сфотографировать его, как вдруг катер качнуло так, что я едва успел схватиться за поручень. Стоять на борту больше не получалось. Лодка была, как неваляшка в руках разыгравшегося ребёнка.

- Дальше не пойдём. В лучшем случае встанем на мель, а в худшем... - объявил капитан, и мы поплыли обратно.

Вот на таком точно бы дошли…Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Непокоренный Свирский маяк все ещё выглядывал из-за крон деревьев, когда Ладога, как мне казалось, успокоилась. Позабыв про ее хитрый и обманчивый характер, я решил поднять квадрокоптер, чтобы сфотографировать катер сверху. Все шло отлично, пока не настояло время посадки. Едва дрон подлетал к палубе, и оставалось нажать одну кнопку, чтобы приземлиться, его сдувало к воде. В итоге я чудом не утопил технику: ловить ее пришлось руками.

Чего только не сделаешь ради хорошего кадра.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Спустя три часа морских скитаний мы снова оказались на берегу. Хоть это и было настоящее приключение, осталась некоторая обида на Ладогу, которая не пустила нас на маяк.

- Кстати, до Свирского можно ещё по лесу добраться. Семь километров пешком от Сторожно, - сказала Ирина Босенко из Музея маячной службы. Так у нас появились планы на следующий вечер...

Из посёлка Свирица помчались в Сясьстрой. Там нас ждали в пансионате Сясьского ЦБК «Приладожский». Это отличное место, чтобы не только отдохнуть от суеты мегаполиса, но и поправить здоровье. В санатории можно пройти несколько видов терапии, сходить на массаж или в сауну. Кроме того, еда в столовой исключительно «по ЗОЖ-у». Именно то, что было нужно нам после ладожских ветров и июльских +15 градусов.

Если окажетесь в Сясьстрое, обязательно задержитесь хотя бы на денёк в «Приладожском».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МАЯКА

Первый пункт в планах на второй день экспедиции - Александровские маяки в посёлке Немятово, что неподалёку от Новой Ладоги.

Александровские маяки построили в 1880 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Несмотря на устоявшееся название, это вовсе не маяки, а навигационные знаки, показывающие судам вход в Новоладожский канал из реки Волхов. Что, впрочем, нисколько не умаляет их красоты.

Небольшие (всего несколько метров), но очень изящные металлические башни построили в 1880 году. Раньше на красном и белом «створных маяках» ставили сигнальные лампы.

Раньше здесь ставили сигнальные лампы.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

С утратой каналом судоходного значения - перестали. Однако Александровские маяки до сих пор числятся как рабочие навигационные знаки Новоладожского канала.

Отсюда мы отправились в Колчаново. От Сясьстроя до него всего-навсего 15 километров. В этом маленьком селе с населением около 2,5 тысяч человек находится уникальный маяк-усадьба на, совсем не похожий на своих полосатых собратьев. Любоваться им, правда, пришлось из-за забора. Сегодня здесь работает детский пульмонологический центр: на территорию не пускают ни под каким предлогом…

За свою долгую историю маяк был и ориентиром, и домом, и госпиталем.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

А маяк-то, между прочим, самый старый в округе. Построили каменного лоцмана на реке Сясь ещё в 1840 году. Правда, из-за маловодности реки судоходство в этих краях просуществовало только до появления железной дороги. Но Колчановский маяк все же не забыли: в 1865 году лесопромышленник Михаил Шарапов купил этот участок земли и пристроил к башне деревянный дом.

Во времена Великой Отечественной здесь располагался госпиталь на 400 раненых. А после - открылся санаторий «Колчановский» для детей с 6 до 15 лет с хроническими заболеваниями органов дыхания, который и работает по сей день.

САМЫЙ ТРУДНОДОСТУПНЫЙ

Вечером мы решили ещё раз попытаться покорить Свирский маяк и снова поехали в деревню Сторожно, в которой побывали в начале второй экспедиции. Тащиться 15 километров по лесу не хотелось, поэтому мы искали, где бы подъехать поближе. Навигатор же не показывал ни одной точной дороги до маяка. Спустя несколько тупиков и блуждания по лесу в поисках следов человека дорога нашлась: примерно половину пути удалось преодолеть на автомобиле. А дальше - узкая тропинка, по которой только пешком.

А маяка-то и не видать…Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вскоре и она исчезла под травой, а ботинки начали «хлюпать». Отмахиваясь от полчища комаров и нескончаемых веток, мы продирались вперёд, а обувь все сильнее вязла в мокрой земле. Продрогшие от вечерней прохлады и чуть ли не принявшие грязевую ванну, мы вернулись обратно, так и не дойдя до самого труднодоступного маяка Ленинградской области.

Но это маленькая неудача нисколько не разочаровала, даже, наоборот, подогрела любопытство: как же живет смотритель в такой изоляции? Конечно, и прежде маяки оказывались местами достаточно уединёнными, но не отрезанными же от цивилизации. К счастью, удалось связаться с ним по телефону.

Игорь Олегович Берг работает смотрителем маяка уже 25 лет. Живет он на нем вместе с женой и 22-летним сыном. В сети пишут, что электричества на Свирском нет, однако его провели ещё пять лет назад. С продуктами и топливом тоже проблем не возникает: летом их привозят на катере, а зимой - на снегоходе. Сложности есть лишь в межсезонье, когда до деревни Сторожно приходится добираться пешком по лесу.

По словам Игоря Олеговича, начальство сделало все, чтобы жить здесь было хорошо. Только вот интернет «ловится» лишь на вершине маяка.

- Я всю жизнь без интернета живу. И что же, не помер! - сказал Берг по телефону. - Люди во всем мире развиваются одинаково: чтением классической литературы.

Больше всего Игорь Олегович любит Булгакова, на втором месте - Достоевский. Трепетное отношение к русской классике он самостоятельно прививал сыну Олегу Игоревичу, который получил домашнее образование.

- Своему ребенку вы будете уделять больше времени, чем 30 балбесам в классе, - уверен Берг.

В общем, уединенная жизнь на маяке ему нравится. Особенно, что соседи далеко.

- Если у вас есть три соседа, то три раза в день вы можете законно поругаться. Как писал Жванецкий, если есть контакт, то будет и конфликт. Мне вполне достаточно общения с семьей, - отметил смотритель.

Вот он, непокоренный Фото: Андрей Стрельников.

За обработкой фотографий 200 километров до Петербурга пролетали незаметно.

- Больше не берите в партнеры печенье! - вдруг вывели меня из рабочего транса блогеры.

- Почему? - спрашиваю.

- Слишком вкусно!

Да, в этой экспедиции нам пришлось столкнуться с множеством трудностей. Ну, хотя бы голод ни разу не грозил: предусмотрительно сделанные запасы - и всегда было, чем перекусить прямо в пути.

Пикник с «Любимым краем».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

НА ЗАМЕТКУ

Что должно быть в вашем рюкзаке, если вы тоже решите покорить Свирский маяк

Резиновые сапоги

Новые белые кроссовки и правда очень красивы, но в лесу их никто не оценит, да и после прогулки по болотам вряд ли кто-то вспомнит, каким был их первоначальный цвет.

Powerbank

Будет обидно, если у маяка окажется, что телефон на нуле. Может быть, не стоило пытаться обновить ленту всю дорогу? Связи-то все равно почти нигде нет. То же самое касается «зеркалок»: возьмите дополнительный аккумулятор для фотоаппарата.

Дождевик

О переменчивом характере погоды в здешних краях мы говорили уже не раз. Если припекает солнце, это не значит, что через полчаса не польёт, как из ведра.

Средство от насекомых

Штаны в носки, шея закрыта водолазкой, а на голове — панама? Этого мало: комары тут хищные: все равно найдут способ полакомиться гостями из города.

Аптечка

А в ней должны быть средства от порезов, аллергии, антисептик и, конечно, таблетки от простуды - Циклоферон. Промокшие ноги, коварный порыв ветра, то дождь, то солнце – и простуда тут как тут. Здесь может пригодится Циклоферон: лекарство, которое применяется как для лечения, так и для профилактики гриппа и ОРВИ. Циклоферон способствует снижению риска развития осложнений и укреплению иммунитета, обладает способностью не снижать лечебного эффекта даже при частом применении. Благодаря своим свойствам это лекарство может быть универсальной рекомендацией для лечения простуды в любом путешествии и поэтому всегда находится в рюкзаках участников автоэкспедиций «Комсомолки».

Важно: имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Циклоферон — незаменимое средство в любой аптечке. Фото: Екатерина Снигур.

ЕСТЬ ВОПРОС: МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ НАШИХ МАЯКОВ МУЗЕИ?

Владимир Ергер, один из основателей Музея маячной службы

- Во всем мире сейчас очень много музеев при маяках. Особенно - в США, где было принято не уничтожать изделия после замены, а оставлять их на маяке. Если исходить из мирового опыта, за рубежом существует закон, который позволяет сдавать маяки в аренду, но с кучей регламентов. Арендатор не имеет права перекрашивать его, застраивать, а также обязан следить за техническим состоянием маяка. Зато можно водить экскурсии, построить рядом отель или турбазу. Правда, фонарное помещение все равно остаётся закрытым для всех, кроме специалистов маячных служб, которые периодически приезжают и обслуживают его. Если такую практику ввести у нас... Где-то она маякам облегчит жизнь, где-то будет сложнее. Смотрители исчезнут: они будут больше не нужны. Да и неизвестно, будет ли такое предприятие коммерчески успешным, будет ли достаточно туристов.

Чтобы подняться на Осиновецкий маяк, туристам пришлось бы преодолеть 366 ступенек.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЛАЙФХАК ОТ «МАЯКОВ ЛЕНОБЛАСТИ»

Во время автоэкспедиций «Комсомолки» их участники получают не только много впечатлений, но и новый опыт – полезный для всех автомобилистов. Вот и экипажи «Маяков Ленобласти» тоже привезли из очередного выезда ценный лайфхак. Многие автолюбители замечают, что примерно через год штатные дворники автомобиля чистят уже не так хорошо, как прежде, и спешат поскорее заменить «изношенные» щетки. На самом деле, прослужить они могут ещё как минимум год, а то и больше. Ведь дело вовсе не в самих дворниках, а в ленте стеклоочистителя. Заменить ее можно самостоятельно всего за несколько минут, сэкономив и время на поездку в сервис, и деньги на покупку новых щёток.

Это доказали своим примером и наши экспедиторы, которые взяли в дорогу ленты от компании «Хорс» с универсальным профилем. Как поменять ленту самостоятельно - в видео «КП».

Лайфхак от проекта "Маяки Ленобласти": как самостоятельно поменять ленту стеклоочистителей.Многие автолюбители замечают, что примерно через год штатные дворники автомобиля чистят уже не так хорошо, как прежде, и спешат поскорее заменить изношенные щетки. На самом деле, прослужить они могут ещё как минимум год, а то и больше. Ведь дело вовсе не в самих дворниках, а в ленте стеклоочистителя. Заменить ее можно самостоятельно всего за несколько минут, сэкономив и время на поездку в автосалон, и деньги на покупку новых щёток. Это доказали своим примером и наши экспедиторы, которые взяли в дорогу ленты от компании Хорс с универсальным профилем.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

В следующих экспедициях путешественники побывают на маяке острова Сухо, который в Великую Отечественную войну прославили своим подвигом красноармейцы, а также отправятся в Кронштадт, чтобы подняться на именинника Толбухина и его соседей.