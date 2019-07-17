Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по «Семейной ипотеке»

Стратегический партнер застройщика «Лидер Групп» Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе «Семейная ипотека» до рекордно низких 5,25 процента годовых на весь период кредитования.

Кроме того, нововведения позволят людям, уже имеющим кредиты, рефинансировать их в рамках программы. Соответствующее постановлениеопубликовано на сайте Правительства России.

Клиентам Банка ДОМ.РФ, которые участвуют в программе по старым условиям, достаточно подписать дополнительное соглашение, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок.

ДОМ.РФ предлагает кредиты от 500 тысяч до 12 миллионов рублей в Петербурге и Ленобласти с первоначальным взносом 20 процентов. Срок кредитования — от 3 до 30 лет.

ЕСТЬ ВОПРОС:

Что такое «Семейная ипотека»?

«Семейная ипотека» — это льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 год появляется второй и более ребенок.

По данным Минфина России, с начала программы по февраль 2019 года выдано более семи тысяч ипотечных кредитов на 17 миллиардов рублей. На Группу ДОМ.РФ приходится 26 процентов от выданной по программе ипотеки. Это 1866 кредитов на сумму 4,5 миллиарда рублей.

Ранее срок действия льготной ставки составлял три года при рождении второго ребенка и пять лет — при рождении последующих детей. Общий же срок не превышал восьми лет. Этим был обусловлен относительно невысокий спрос на программу.

По оценкам аналитического центра ДОМ.РФ, теперь, после продления срока действия льготной ставки на весь срок кредита, потенциальный спрос на программу может составить более 100 тысяч кредитов ежегодно.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

По данным Единого реестра застройщиков, в 2018 году компания заняла 3-е место по объемам ввода и 4-е по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий.

Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов.

Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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