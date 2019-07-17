Компания «Лидер Групп» провела День открытых дверей в ЖК YOGA 14 июля. Жилой комплекс возводится застройщиком на Комендантском проспекте, 55 в Приморском районе Петербурга.

С самого утра на территории ЖК шла большая развлекательная программа с музыкой, конкурсами, призами, подарками и даже специальной чайной церемонией. А для самых маленьких гостей работали аниматоры.

Однако главным событием праздника стали экскурсии в строящийся дом. За день по нему прошлись почти 400 человек, причем были это не только владельцы квартир, но и те, кто только подумывает о покупке жилья. Последним нужно было всего лишь пройти предварительную онлайн-регистрацию и ознакомиться с техникой безопасности и правилами поведения на стройке.

Специально для экскурсий строители подготовили типовой пятый этаж, на котором открыли все секции: весь дом можно было пройти насквозь.

В первой и последней секциях разместили планы, по которым гости легко ориентировались, а у входа в каждую квартиру повесили информационную табличку с подробным ее описанием: площадью, количеством комнат и их планировкой, номером секции, а также номерами аналогичных квартир на других этажах. Таким образом, на каком этаже и в какой части комплекса ни находилась бы купленная квартира, ее владелец мог легко найти аналогичную на месте экскурсии.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

По данным Единого реестра застройщиков, в 2018 году компания заняла 3-е место по объемам ввода и 4-е по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий.

Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов.

Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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