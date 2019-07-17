2019-07-17T15:07:24+03:00
Досуг

Премьеру фильма "Шаг вперед 6" в "Люксор Лето" отметят праздником танца

Участники получат призы
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Танцуй на премьере "Шаг вперед - 6" в "Люксор Лето".Танцуй на премьере "Шаг вперед - 6" в "Люксор Лето".
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Вливайся в ритм танца на премьере "Шаг вперед 6" в "Люксор Лето". В субботу, 20 июля в кинотеатре состоится масштабный праздник танца в честь этого события.

Каждый участник сможет найти себе пару и сразиться в танцевальном баттле за призы от партнеров, а зрители принять участие в лотерее.

Ведущий мероприятия полуфиналист шоу "Танцы" на ТНТ Дмитрий Олейников даст мастер класс для всех гостей. Не опаздывай, чтобы не пропустить самое интересное.

Начало мероприятия в 16:00

Начало показа в 17:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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