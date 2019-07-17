Премьеру фильма "Шаг вперед 6" в "Люксор Лето" отметят праздником танца

Вливайся в ритм танца на премьере "Шаг вперед 6" в "Люксор Лето". В субботу, 20 июля в кинотеатре состоится масштабный праздник танца в честь этого события.

Каждый участник сможет найти себе пару и сразиться в танцевальном баттле за призы от партнеров, а зрители принять участие в лотерее.

Ведущий мероприятия полуфиналист шоу "Танцы" на ТНТ Дмитрий Олейников даст мастер класс для всех гостей. Не опаздывай, чтобы не пропустить самое интересное.

Начало мероприятия в 16:00

Начало показа в 17:00