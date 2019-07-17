Премьеру фильма "Шаг вперед 6" в "Люксор Лето" отметят праздником танца
Участники получат призы
Танцуй на премьере "Шаг вперед - 6" в "Люксор Лето".
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Вливайся в ритм танца на премьере "Шаг вперед 6" в "Люксор Лето". В субботу, 20 июля в кинотеатре состоится масштабный праздник танца в честь этого события.
Каждый участник сможет найти себе пару и сразиться в танцевальном баттле за призы от партнеров, а зрители принять участие в лотерее.
Ведущий мероприятия полуфиналист шоу "Танцы" на ТНТ Дмитрий Олейников даст мастер класс для всех гостей. Не опаздывай, чтобы не пропустить самое интересное.
Начало мероприятия в 16:00
Начало показа в 17:00
ИСТОЧНИК KP.RU