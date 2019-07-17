2019-07-17T16:43:23+03:00
Досуг

Новый формат конкурсов красоты в России: Miss Sapphire Санкт-Петербурга пройдет 20 июля

Шоу состоится в отеле Grand Hotel Emerald
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Первый конкурс успешно прошел в США, в Kimpton EPIC Hotel (Майами) в 2018 году.Первый конкурс успешно прошел в США, в Kimpton EPIC Hotel (Майами) в 2018 году.
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Красивые девушки Северной столицы поборются за звание самой достойной. Имя победительницы, завоевавшей титул Miss Sapphire Санкт-Петербурга, мы узнаем уже 20 июля. Именно в этот день в городе на Неве в отеле Grand Hotel Emerald и пройдет шоу.

Лучшая из лучших отправится в Италию, где представит Россию уже на мировом конкурсе Miss Sapphire 2019. Как рассказывают организаторы, профессиональный конкурс красоты проходит на трех континентах: Европа, Азия и Америка. Изначально он прошел в Майами, но в данный момент география охватывает такие города, как Париж, Лондон, Санкт-Петербург, Порто Черво и Гонконг.

Помимо участия в конкурсе, девушки помогут в разработке экологических проектов и поучаствуют в некоторых из существующих проектов за время подготовки.

Миссия конкурса: повысить значимость женской реализации, на деле доказать, что красота спасет мир и внести вклад в улучшение мира.

Цели и задачи конкурса:

- повышение имиджа конкурсов красоты в России

- развитие женщин и женских инициатив

- дать возможности к самореализации

- поддержка женских организаций, деятельность которых направлена на улучшение положения женщин и девочек

- сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин

- привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются современные женщины

- привлечение внимания к проблемам сохранения среды обитания и ее загрязнению

- участие в экологических проектах и повышение их имиджа при помощи красивых амбассадоров

В рамках конкурса 6 июля прошел первый в Петербурге забег по плоггингу (тренировка по бегу и одновременная уборка территории от мусора).

СПРАВКА

Первый конкурс успешно прошел в США, в Kimpton EPIC Hotel (Майами) в 2018 году. Мероприятие собрало 400 гостей среди которых были представители политической и бизнес- элиты, звезды моды и шоу-бизнеса. Конкурс поддержали ведущие мировые бренды. Участвовало 50 девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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