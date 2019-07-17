"Священная обязанность города": Милонов предложил бесплатно пускать петербуржцев в общественные бани на время отключения горячей воды

Отключать горячую воду летом – добрая традиция как для России в целом, так и для Санкт-Петербурга в частности. Каждый год в один из месяцев с мая по сентябрь краны пересыхают у кого на три, у кого на пять дней, у кого – на две недели и больше. «Комсомолка» решила разобраться в истоках явления, а заодно узнать, можно ли сделать так, чтобы горячая вода у петербуржцев никогда не исчезала.

Виталий Милонов: нет воды - пустите в баню! Когда закончится беспредел с горячей водой 00:00 00:00

ТРУБЫ ПРОСЯТ ТЕПЛА

Отключение горячей воды – тема серьезная и актуальная. Стороной эта проблема не обходит никого: ни рядовых горожан, ни деятелей культуры и искусства, ни даже чиновников. Так, на днях к ней обратился известный политик, депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он, в частности, предложил на время отключений бесплатно пускать людей в общественные бани.

По словам Виталия Милонова, в бане человек может не только помыться, но и пообщаться и обсудить последние новости.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Отключать горячую воду летом – это в корне неправильно, - заявил Милонов «Комсомолке». – Хорошо, когда есть возможность поставить дома бойлер. А если люди пожилые или малообеспеченные, или квартира у них маленькая, хрущевская – как быть?

Тут-то, по словам нашего собеседника, и придут на помощь общественные бани.

- Пускать в них горожан бесплатно в дни коммунальной «засухи» - священная обязанность города, - уверен депутат. - Тем более что баня для русского человека – это не столько про «помыться», сколько про «пообщаться» и «сплотиться».

ОТКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРЕКРАТИТЬ

Но желания - желаниями, а реальность - реальностью. Как нам рассказали в ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», не отключать воду совсем, увы, нельзя: иначе последствия могут быть катастрофическими.

- Воду отключают для того, чтобы можно было провести профилактический осмотр котельных, - объясняет пресс-секретарь ГУП «ТЭК СПб» Софья Андреева. – Грубо говоря, чтобы в остановленном режиме все оборудование тщательно проверить, смазать, закрутить, отремонтировать, если нужно.

Эксперты отмечают: периодические отключения необходимы для того, чтобы не случилось, например, так.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока жители и гости Петербурга мучаются и греют воду в кастрюлях и чайниках, целый комплекс проверок проходят не только котельные, но и теплосети. Самая важная – проверка на прочность, гидравлические испытания.

- Они необходимы прежде всего для того, чтобы выявить проблемные участки и сделать там ремонт, - отмечает пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Дмитрий Шарунов. – Если не заниматься этим летом, проблемы возникнут зимой, в отопительный сезон – и все будет намного сложнее.

Но есть надежда на лучшее: по словам наших собеседников, в будущем воду, возможно, перестанут отключать совсем. Связано это, прежде всего, с переходом на закрытую систему теплоснабжения – когда вода нагревается непосредственно в доме при помощи специальных тепловых пунктов. В Санкт-Петербурге переход был запланирован на 2021 год. Сейчас эту дату перенесли. Новые сроки пока не сообщаются.

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