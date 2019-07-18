2019-07-18T16:20:17+03:00
Звезды

Шурыгина изменила образ и снялась обнаженной в клипе своего нового любовника

Режиссером будущего музыкального хита стал создатель фильмов для взрослых Боб Джек
Лилия КОЗЛОВА
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Шурыгина снялась в новом клипе порно режиссераШурыгина снялась в новом клипе порно режиссераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Любительница выпить «на донышке» и звезда целой серии вечерних ток-шоу Диана Шурыгина приехала в Петербург для участия в съемках клипа. За творческую визуальную часть музыкального хита отвечал режиссер эротических фильмов для взрослых Боб Джек. О пикантных подробностях, которые происходили на съемочной площадке «КП-Петербург» рассказал еще один участник проекта Стас Барецкий.

- Съемки прошли весело, задорно. Боб Джек всегда снимает весело, море девушек красивых вокруг. Съемки были в интерьерах Sweet Museum, разные конфетки везде висели. Все красочно ярко, я зажигал, отрывался по-полной, - поведал шоумен.

Барецкий тоже снялся в клипе, обнаженным Фото: Александр ГЛУЗ

Барецкий тоже снялся в клипе, обнаженнымФото: Александр ГЛУЗ

Мистер «малиновый пиджак» рассказал, что клип снимали для «какого-то приятного молодого человека». «Такой, на деньгах. Современный яппи, модный» - описал исполнителя Барецкий. Также он отметил, что, по его наблюдениям, этот юноша – новый ухажер покорительницы сердец Дианы Шурыгиной.

А как же муж? Пару лет назад, 5 октября 2017 года, девушка вышла замуж за молодого оператора Андрея Шлягина. Однако в Петербурге Диана веселилась и снималась обнаженная в клипе без него.

- Муж объелся груш. Сидит, ждет, пока жена из командировки вернется. Вы знаете, в Питер со своими самоварами не ездят, - усмехнулся Барецкий.

Смена образа Дианы – из брюнетки в блондинку – считает Барецкий, как раз связана с ее недовольством семейной жизнью. Возможно, девушка решила так что-то изменить в своей судьбе.

Боб Джек слева и Диана справа на съемочной площадке музыкального хита Фото: СОЦСЕТИ

Боб Джек слева и Диана справа на съемочной площадке музыкального хитаФото: СОЦСЕТИ

- На съемках было все: обнаженка, все было. Горячий клип получился. Я тоже обнаженный снимался полностью, - поделился шоумен.

Когда выйдет клип в свет, не известно. Собеседник «КП-Петербург» отметил, что Боб Джек быстро снимает и быстро монтирует, поэтому ждать, долго не придется.

Кстати, со слов Барецкого, Диана Шурыгина дала добро на съемки в «Брат-3». Она согласна участвовать в проекте даже бесплатно. Ей отведена роль дочери персонажа Бари Алибасова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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