Алибасов, Киркоров, Пугачева и Галкин: Барецкий назвал новых актеров боевика «Брат-3»

Съемки продолжения культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» уже идут. Почти каждый день в качестве актеров в фильме «Брат-3» создатель картины Стас Барецкий заявляет новых звезд большой величины. Шоумен рассказал по секрету «КП-Петербург», какие роли в боевике получат Бари Алибасов, Максим Галкин, Филипп Киркоров и Алла Пугачева.

СКАЗАНО. Стас Барецкий - о съемках фильма Брат-3 00:00 00:00

- Он (Алибасов, прим.ред.) уже дал согласие. Он сыграет бандита-продюсера. Точнее главного продюсера России с криминальными отклонениями. Например, если ему не дают организовать концерт, то он этого человека кладет в багажник и бандиты его возят пару дней в 30-градусную жару по Москве, - рассказал о роли в фильме основателя группы «На-На» шоумен.

Бари Алибасов должен сняться в роли продюсера-бандитаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Барецкого, Максим Галкин тоже уже дал свое согласие на съемки в фильме. Его же главный символ 90-х попросил обсудить с Аллой Пугачевой, может та тоже исполнит саму себя в боевике «Брат-3». По сценарию, Аллу Борисовну и Максима Галкина, который должен сыграть роль директора подмосковного рынка, убивает киллер.

- Что касается Киркорова, я с ним тоже общаюсь сейчас. Но не буду разглашать всю эту историю. Мне сказали, что он согласен. Когда он увидит сам процесс и работу, он согласится. В последнее время он участвует в различном «трэше», поэтому я надеюсь, что он не откажется. Если он согласится, то мы сразу под него допишем сценарий, чтобы все было совсем круто, - радостно объявил Барецкий.

Барецкий еще ведет переговоры с КиркоровымФото: Борис КУДРЯВОВ

Оказывается, съемки боевика уже начались. Несколько сцен отсняты в Петербурге и Московской области. Также планируются съемки в Москве.

- У нас сейчас очень большой спонсор. Мы сами можем выбирать, кого хотим. При таком спонсоре можем западных звезд позвать, но хочется все же своих.

На вопрос, каков же бюджет фильма, Стас Барецкий заявил: «Бюджет фильма ЛЮБОЙ. Так и напишите. Большими буквами».

Криминальный боевик-комедия с элементами драмы создатели фильма планируют выпустить зимой в 2020 году, накануне Нового года. Заявляется, что будет три версии: жесткая, полегче для интернета, а также сериальная версия, которую Барецкий хочет продать на телевидение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Барецкий решил снять «Брат-3» со Шнуром и Дациком

Сегодня в Петербурге вспоминают режиссера Алексея Балабанова. Режиссеру культовых уже фильмов «Брат» и «Брат-2» исполнилось бы 60 лет. Но, оказывается, был задумана и третья часть – на нее деньги Балабанову дал…Стас Барецкий. Теперь шоумен сам намерен снять кино.(подробности)

В интернете объявили бойкот фильму «Брат-3»

На продолжение культовых лент Балабанова замахнулся бывший музыкант «Ленинграда» Стас Барецкий (подробности)

Россияне требуют запретить съемки фильма «Брат-3»

В Интернете появилось несколько петиций с таким воззванием (подробности)