Версия: Сотрудник Росгвардии требовал 300 тысяч с «задержанного» за наркотики, чтобы платить ипотеку

В Санкт-Петербурге разгорается скандал с возможным подбросом наркотиков. Во время спецоперации сотрудники полиции задержали 29-летнего и 26-летнего бойцов Росгвардии Александра и Никиту. На бойцов, напомним, пожаловался 16-летний подросток, который позвонил в дежурную часть и сообщил, что силовики ему подбросили наркотики, после чего стали вымогать деньги. Сотрудники Росгвардии, по словам парня, требовали 300 тысяч рублей в обмен на свободу и отказ в возбуждении уголовного дела.

Полицейские сразу же взяли сотрудников Росгвардии в оборот. Они к тому времени, по версии следствия, успели получить 140 тысяч рублей. Сотрудники СКР уже возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки". Сейчас обоих росгвардейцев привезли в суд. Следствие требует взять их под арест.

Обвиняемый прятался от камерФото: Иван МАСЛОВ

Оба обвиняемых – семьянины. Для жены Александра его задержание стало шоком. Супруга сейчас находится на шестом месяце беременности. Пара мечтала о ребенке долгое время.

- Мы три года пытались забеременеть, делали ЭКО, - рассказал в суде сам Александр. - Супруге нужна моральная и материальная поддержка.

Суд взял Александра под арестФото: Иван МАСЛОВ

Александр попросил не брать его под стражу. При этом о своей виновности или невиновности он заявлять не стал. Вместо него это сказала супруга.

- Я не верю, что мой муж мог на такое пойти, - пояснила жена Александра Мария. - Он всегда жил своей работой, имеет много благодарностей. О нем только хорошие отзывы коллег. Я нахожусь периодически на сохранении. Есть угроза и муж постоянно помогает. Недавно лежала в больнице. Материальная помощь тоже нужна. Я ухожу в декрет. Я без него не смогу справиться. Мы живем в нашей купленной квартире. Мы ее приобрели в ипотеку..

Беременна супруга заявила, что у нее есть риск выкидышаФото: Иван МАСЛОВ

На суде был и начальник задержанного сотрудника Росгвардии Анатолий. По его словам, в день задержания сотрудник был на службе. Взысканий за последний год у него не было. Тем не менее, суд встал на сторону следствия и взял под арест Александра.

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В полицию о преступлении силовиков сообщил 16-летний подросток. Следователи уже возбудили уголовное дело (подробности)