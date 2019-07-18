2019-07-18T18:53:04+03:00
Происшествия

Версия: Сотрудник Росгвардии требовал 300 тысяч с «задержанного» за наркотики, чтобы платить ипотеку

У обвиняемого жена на шестом месяце беременности, поэтому он просил суд отпустить его домой
Леонид РОМАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Сотрудник Росгвардии просил не брать его под арест из-за беременной женыСотрудник Росгвардии просил не брать его под арест из-за беременной женыФото: Иван МАСЛОВ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге разгорается скандал с возможным подбросом наркотиков. Во время спецоперации сотрудники полиции задержали 29-летнего и 26-летнего бойцов Росгвардии Александра и Никиту. На бойцов, напомним, пожаловался 16-летний подросток, который позвонил в дежурную часть и сообщил, что силовики ему подбросили наркотики, после чего стали вымогать деньги. Сотрудники Росгвардии, по словам парня, требовали 300 тысяч рублей в обмен на свободу и отказ в возбуждении уголовного дела.

Полицейские сразу же взяли сотрудников Росгвардии в оборот. Они к тому времени, по версии следствия, успели получить 140 тысяч рублей. Сотрудники СКР уже возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки". Сейчас обоих росгвардейцев привезли в суд. Следствие требует взять их под арест.

Обвиняемый прятался от камер Фото: Иван МАСЛОВ

Обвиняемый прятался от камерФото: Иван МАСЛОВ

Оба обвиняемых – семьянины. Для жены Александра его задержание стало шоком. Супруга сейчас находится на шестом месяце беременности. Пара мечтала о ребенке долгое время.

- Мы три года пытались забеременеть, делали ЭКО, - рассказал в суде сам Александр. - Супруге нужна моральная и материальная поддержка.

Суд взял Александра под арест Фото: Иван МАСЛОВ

Суд взял Александра под арестФото: Иван МАСЛОВ

Александр попросил не брать его под стражу. При этом о своей виновности или невиновности он заявлять не стал. Вместо него это сказала супруга.

- Я не верю, что мой муж мог на такое пойти, - пояснила жена Александра Мария. - Он всегда жил своей работой, имеет много благодарностей. О нем только хорошие отзывы коллег. Я нахожусь периодически на сохранении. Есть угроза и муж постоянно помогает. Недавно лежала в больнице. Материальная помощь тоже нужна. Я ухожу в декрет. Я без него не смогу справиться. Мы живем в нашей купленной квартире. Мы ее приобрели в ипотеку..

Беременна супруга заявила, что у нее есть риск выкидыша Фото: Иван МАСЛОВ

Беременна супруга заявила, что у нее есть риск выкидышаФото: Иван МАСЛОВ

На суде был и начальник задержанного сотрудника Росгвардии Анатолий. По его словам, в день задержания сотрудник был на службе. Взысканий за последний год у него не было. Тем не менее, суд встал на сторону следствия и взял под арест Александра.

Читайте также:

«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии

В полицию о преступлении силовиков сообщил 16-летний подросток. Следователи уже возбудили уголовное дело (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В штат Фонда содействия долевому строительства Ленобласти будут набирать дольщиков
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Октябрьская железная дорога начала проверку по сообщениям СМИ о машинисте, подвозящем попутчиков
Двоих мужчин и женщину задержали за организацию подпольного казино
Из-за рассыпанной самосвалом кукурузы на Нарвском шоссе ограниивали движение
Петербуржцам покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства
Стало известно, кто будет чтецом акции «Тотальный диктант-2019» в Петербурге
Три человека сгорели заживо в ночном пожаре в деревянном доме в Петербурге
Эрмитаж предупредил о сайтах-клонах музея
«Пежо» нырнул в яму в асфальте на Варшавской улице
В сети показали новые витражи на строящейся станции петербургского метро «Дунайский проспект»
Погода на 18 июля в Петербурге: Туман и моросящий дождь
У нас играют лучшие: Гендиректор «Зенита» рассказал про кадровые изменения в команде
Под мостом глупости застряла первая за 54 дня «Газель»
В Петербурге запустили «горячую линию» для защиты от мошенников в сфере ЖКХ
На Сенном рынке пройдут гастрономические экскурсии
Водоканал предупредил о возможных подтоплениях на улицах из-за дождей
Полные корзины: В Петербурге начался сезон сбора грибов и ягод
Две мигрантки, похитившие ребенка, пойдут под суд
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать на фестивале ZAVTRA в Петербурге
Останки бойцов Великой Отечественной войны, погибших в 1942 году, захоронят в Петербурге
Развернувшийся через двойную сплошную «БМВ» устроил серьезную аварию на «Скандинавии»