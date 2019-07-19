Крыши домов в Петербурге закроют для туристических прогулок

Экскурсии по крышам – один из самых популярных видов в Петербурге. Небольшие группы людей поднимаются на чердаки в центральном районе города, выбираются на железное скользкое покрытие и обозревают с высоты пятиэтажек красоту Северной столицы. Однако такие экскурсии не только опасны для людей, но и вредят жителям тем самых домов. Поэтому, 19 июля, выступая на выездном заседании Совета безопасности, временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов заявил, что в течение года все крыши жилых домов будут плотно закрыты. С туристами-карлсонами будет покончено.

Сейчас прогулки по крышам – популярные экскурсии, которые организуют коммерческий фирмы. Однако, при этом, они не несут ответственности за своих клиентов, несмотря на то, что это направление очень опасное.

- Во-первых, это опасно. Взлом замков, проникновение на чердак, хождение по крышам. Покрытие ломается, возникают протечки, - рассказал Беглов.

По словам врио губернатора, несмотря на то, что чердаки постоянно запираются, «предприниматели» все равно спиливают их болгаркой и продолжают ходить по крышам. Он отметил, что сейчас для борьбы с незваными гостями, некоторые УК стали ставить системы охраны, чтобы как-то разобраться с проблемой.

- На чердаках, как правило, большое количество инженерных коммуникаций. Поэтому мы пришли к тому, что бы на сегодняшний день ставить видеонаблюдение, в первую очередь в парадных, на чердаках. Я думаю, что в течение этого года нам удастся разобраться с проблемой. На это нас натолкнуло то, что нужно защищать не только свою квартиру и свой дом, но и инженерные коммуникации, которые непосредственно находятся на крышах и обеспечивают жизнедеятельность целого здания, - подчеркнул глава города.

В Петербурге уже давно идет война против экскурсоводов-крышелазов. Депутаты ЗакСа еще в декабре 2018 года предложили бороться с руферами штрафами.

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