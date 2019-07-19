Как программист из Петербурга, разработавший приложение FaceApp, за неделю заработал миллион долларов

О его приложении теперь говорят по всему миру. Нейросеть 40-летнего петербургского разработчика Ярослава Гончарова заставляет улыбаться Барака Обаму, стареть Настю Ивлееву и молодит Дональда Трампа. Актер Том Харди и вовсе с помощью приложения примерил, какой бы он был, родись на свет женщиной. Вот уже несколько лет FaceApp в топе самых популярных программ по всему миру. И недавно нейросеть побила все рекорды, став первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира. О том, как программист из Петербурга обошел всех IT-гигантов, в материале «КП».

«ПЕРВЫЙ КОМПЬЮТЕР РАБОТАЛ ОТ МАГНИТОФОНА»

Тягой к созданию программ и работе на компьютере Ярослав болел с самого детства. Во многом главную роль в этом сыграл дядя школьника, который был одним из первых работников крупнейшей фирмы разработчиков программного обеспечения Oracle. Родственник подарил школьнику книжку «Язык программирования Си». К тому времени Ярослав уже учился физико-математической школе-интернате № 45 в Петербурге.

Отец собрал диалоговый вычислительный комплекс, который был присоединен к магнитофону. На нем парень начал создавать первые программы. Это были игры, в которые он «рубился» со своими приятелями.

О будущем своего приложения Ярослав пока не рассказываетФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ярославу нравилось создавать свое. Но тогда продать свое приложение или распространить его массово было невозможно. Интернета еще не было. Поэтому его разработки не уходили дальше круга друзей. К слову, в то время будущего айтишника интересовали куда более серьезные вещи – экономические игры. Скорее всего, это было обусловлено популярной «Монополией».

- Думаю, у Ярослава началось все с родителей, - поделился с «КП-Петербург» одноклассник Роман. - Насколько помню, они работали инженерами на Ленинградской атомной электростанции. У него после 10 класса был очень продвинутый компьютер, мощные колонки, он часто играл в компьютерные игры. На первом курсе еще занимался боксом. В его окружении было много талантливых ребят. Были яркие примеры, так что его успех вполне логичен.

Сейчас Насте Ивлеевой 28 лет. Но пенсионерка из нее может получиться, что надо!Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ярослав выходец математико-механического факультета СПбГУ – кузницы многих известных IT-разработчиков. Уже в университете он устроился на свою первую работу.

- Где трудился сложно сказать, - пояснила «КП» однокурсница Ярослава Наталья Андронова. – Все наши студенты были трудоустроены. Поэтому общаться особо нам было некогда.

«РОБОТ ДЛЯ ИГРЫ В ПОКЕР НЕ ПРИНЕС УСПЕХА»

Настоящая карьера у Ярослава началась в 2001 году. В тот момент он устроился на работу в компанию SPB Software, которая занималась разработкой мобильных приложений и была флагманом рынка среди российских конкурентов. Во время работы в компании Гончаров часто летал в США, там он познакомился с сотрудниками компании Microsoft, в которой проработал несколько лет. В это время российский программист и начал разрабатывать свою первую нейросеть (обучаемая система – прим.ред.). Это был бот, который играл в покер.

Правда, большого успеха азартный робот Ярославу не принес. В итоге он вернулся в Россию, обратно в SPB Software. Компания быстро развивалась. И вскоре на нее обратил внимание интернет-гигант «Яндекс», который и купил фирму. Тогда Гончаров решил заниматься собственным бизнесом. Он создал свою компанию Wireless Lab, основным направлением которой стала разработка программ для мобильных устройств. Одной из них и стал FaceApp.

Ярослав хоть и занимается продвинутыми технологиями, но не прочь съездить в деревнюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Идея родилась просто. Пользователи соцсетей все больше стали увлекаться фотографиями. Тренд на селфи стал диктовать свои правила и во многом определил будущее мобильных программ. Этим Ярослав и решил воспользоваться. Принцип приложения был в том, что нейросеть обучала сама себя. Разработчики прогнали через нее сотни фотографий, чтобы она, например, научилась вычислять, как меняются черты человека при его улыбке.

«УГРОЗА ДЛЯ АМЕРИКИ»

О приложении русского разработчика рассказали влиятельные зарубежные издания об IT-технологиях. И приложение многим пришлось по душе. Увидеть себя в старости или загрузить в приложение любимого кумира захотелось многим. И вот уже несколько лет FaceApp шагает по всему миру. И сейчас программа Ярослава переживает второй пик популярности. Российской разработкой теперь пользуются люди по всему миру.

- Обогнать в очередной раз Instagram и WhatsApp? Мелочь, а приятно, - делится своим успехом Ярослав Гончаров на своей странице. - Сегодня Faceapp первое среди всех бесплатных iphone приложений и игр в 154 странах мира из 155! Не поддался только Китай.

Приложение учло все разводы и разделы имущества Аршавина?Фото: Илья СМИРНОВ

Правда, у славы русского приложения нашлась и другая сторона медали. Популярность разработки разгневала американских сенаторов. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер увидел угрозу национальной безопасности в русском приложении. И даже направил в руководство Федеральной службы безопасности и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов письмо с просьбой изучить возможные последствия использования данной программы американскими пользователями и принять необходимые меры.

По его словам, пользователи приложения предоставляют разработчикам полный доступ к своим фотографиям и другим личным данным, и эта информация якобы попадает в распоряжение «враждебной зарубежной державы».

Вот кому годы нипочем! Элегантен в любом возрасте.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сам же Ярослав все обвинения опроверг.

- FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения с телефона в облако, - пояснил Ярослав на площадке издания techcrunch. - Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с момента загрузки. Мы принимаем запросы от пользователей на удаление всех их данных с наших серверов. Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам. Хотя основная группа по исследованиям и разработкам находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию.

Во всяком случае заявление американцев никак не отразились на популярности приложения. Оно остается в лидерах по скачиваниям. В будущем Гончаров намерен усовершенствовать свою разработку, чтобы она помогала улучшить фотографии пользователей с помощью фильтров. Он признает, что рано или поздно FaceApp ждет спад. Сейчас это его единственное известное на весь мир приложение. Что будет дальше, пока Ярослав не говорит. На все наши сообщения и звонки он, как и его жена с сестрой, не ответил. Кто знает, может, семья скрывается от американских сенаторов? А может вместе с супругой поехали тратить миллионы, наверняка, самое популярное приложение мира принесло ему большие заработки. По данным Forbes , за последнте десять дней приложение заработало более 1 миллиона долларов. Большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple.

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