На станции «Пушкинская» мужчина напал с ножом на двоих глухонемых

Поножовщиной в петербургской подземке закончилась пятница, 19 июля. За полчаса до закрытия метро в подъезжающем на станцию метро «Пушкинская» поезде пассажиры стали свидетелями страшной картины. В одном из вагонов неизвестный напал на двоих мужчин и ранил их ножом. Ситуация стала еще более пугающей, когда выяснилось, что пострадавшие – глухонемые. О происшествии рассказали очевидцы в соцети.

- Началась драка. Пассажиры были в панике, не знали, что делать, то ли в вагоне находиться, то ли выбегать из него, - написали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Пассажиры стали свидетелями нападения в метро Петербурга. Фото: скриншот видео / vk.com/spb_today

Они также отметили, что одному из парней удар, судя по всему, пришелся в спину. И пассажиры с ужасом видели, как из открывшейся раны пошла кровь по спине и руке. В вестибюле станции на помощь пострадавшим поспешили работники метрополитена и горожане. А затем и медики – 34-летних мужчин увезли в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

Нападавшего сотрудники правоохранительных органов задержали на месте. Как выяснилось, его возраст - 36 лет. По предварительной информации, причиной конфликта могло стать то, что пострадавшие не отреагировали на заданный вопрос. После ЧП в Петербурге возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.