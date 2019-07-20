2019-07-20T12:04:55+03:00
Происшествия

На станции «Пушкинская» мужчина напал с ножом на двоих глухонемых

Злоумышленника задержала полиция
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На станции "Пушкинская" в результате поножовщины 19 июля пострадали двое мужчин.На станции "Пушкинская" в результате поножовщины 19 июля пострадали двое мужчин.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Поножовщиной в петербургской подземке закончилась пятница, 19 июля. За полчаса до закрытия метро в подъезжающем на станцию метро «Пушкинская» поезде пассажиры стали свидетелями страшной картины. В одном из вагонов неизвестный напал на двоих мужчин и ранил их ножом. Ситуация стала еще более пугающей, когда выяснилось, что пострадавшие – глухонемые. О происшествии рассказали очевидцы в соцети.

- Началась драка. Пассажиры были в панике, не знали, что делать, то ли в вагоне находиться, то ли выбегать из него, - написали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Пассажиры стали свидетелями нападения в метро Петербурга. Фото: скриншот видео / vk.com/spb_today

Пассажиры стали свидетелями нападения в метро Петербурга. Фото: скриншот видео / vk.com/spb_today

Они также отметили, что одному из парней удар, судя по всему, пришелся в спину. И пассажиры с ужасом видели, как из открывшейся раны пошла кровь по спине и руке. В вестибюле станции на помощь пострадавшим поспешили работники метрополитена и горожане. А затем и медики – 34-летних мужчин увезли в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

Нападавшего сотрудники правоохранительных органов задержали на месте. Как выяснилось, его возраст - 36 лет. По предварительной информации, причиной конфликта могло стать то, что пострадавшие не отреагировали на заданный вопрос. После ЧП в Петербурге возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Там была необычная активность косаток, дельфинов и тюленей»: Инструктор рассказал, как в Баренцевом море таинственно исчезли двое дайверов
По словам президента дайвинг-центра, исчезнувшие ныряльщики шли под водой в двух метрах от берега на ничтожной глубине, где попросту не могли пропасть
«Там была необычная активность косаток, дельфинов и тюленей»: Инструктор рассказал, как в Баренцевом море таинственно исчезли двое дайверов
По словам президента дайвинг-центра, исчезнувшие ныряльщики шли под водой в двух метрах от берега на ничтожной глубине, где попросту не могли пропасть
Новости 24
Алтайскую улицу в Петербурге залило кипятком
Фестиваль сапсерфинга стартовал в Петербурге
Мошенников, укравших сотни тысяч рублей у пенсионеров, ищут в Петербурге
BMW снес ограждение и упал в Обводный канал в Петербурге
Дзюба только продается: «Зенит» не хочет отдавать игрока в аренду в «Марсель»
Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске
Путин подписал указ о введении электронных виз для Петербурга и Ленинградской области
Отборочный матч к Евро-2020 между сборными России и Бельгии пройдет в Петербурге
Проезд первого поезда метро по Фрунзенскому радиусу показали на видео
Движение поездов с Балтийского вокзала остановлено, люди не могут уехать домой и на дачи
Петербург утонет: «Гринпис» состарил планету как в FaceApp
Петербург получит 200 новых автобусов с зарядками для телефонов в салоне за 3,4 миллиарда рублей
Ждать осталось недолго: После дождей в Петербург придет летняя жара
«Заложена бомба. Идите на…»: Петербуржца осудили за телефонный терроризм
Следком начал проверку после падения рабочего в лифте с девятого этажа в Ленобласти
За неделю рейда ГИБДД к ответственности привлекли полторы тысячи таксистов
В магазин «Народный» на Косыгина пришел ОМОН
После выбросов с химкомбината жители Волхова счищали с окон белый налет