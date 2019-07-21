Егор Крид, Ольга Бузова, Little big и миллион гостей: самые яркие моменты фестиваля VK Fest 5

Егор Крид, Ольга Бузова, Little big и миллион гостей: самые яркие моменты фестиваля VK Fest 5Фото: Олег ЗОЛОТО

Уф, отгремел первый день фестиваля VK Fest 5. Отгремел в прямом смысле: на нескольких площадках с полудня и до ночи громыхала музыка, из колонок машин, выставленных вдоль берега Финского залива, разносились басы, ну и десятки залпов салюта бабахнули в конце вечера. Около 100 тысяч человек собрал VK Fest 2019 в Петербурге и снова поставил рекорд, став одним из самых посещаемых событий страны. Если вдруг, по каким то причинам вас там не было, ну или хотите пересмотреть, как прошел первый день фестиваля, предлагаем наш фоторепортаж.

Ни плохой погодный прогноз, ни очереди на вход не испортили ощущение праздника.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кажется, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга был весь город. Пришли не только молодые люди и девушки, но и целые семьи.

Пришли не только молодые люди и девушки, но и целые семьи.Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, были не только жители Петербурга, но и много приезжих. Известно, что билеты из Москвы на поезда и самолеты были все распроданы.

Конечно, фестиваль музыкальный, но и помимо этого было чем занятьсяФото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, погода не подвела, вместо обещанного синоптиками дождя была жара и припекало солнце.

На фестивале не продается алкоголь, главная идея - ЗОЖ и спортФото: Олег ЗОЛОТО

На трех музыкальных сценах фестиваля выступали самые яркие звезды российской эстрады.

Звезда инстаграма исполнила свои хиты «Привыкаю», «Водица», «Мало половин» и другиеФото: Олег ЗОЛОТО

Поп-принцесса Ольга Бузова стала одной из главных. Она собрала огромное количество зрителей, даже больше чем Тима Белоруских и Feduk вместе взятые, выступавшие после нее. А одна из фанаток Бузовой на VK Fest даже нарисовала ее портрет.

Ольга Бузова собрала огромное количество зрителейФото: Олег ЗОЛОТО

Вышли на сцену в первый день Егор Крид, Ёлка, ХЛЕБ, #2Маши, ATL и Кислотный дом, Леша Свик, Obladaet, Эльдар Джарахов, Tesla Boy, Монада и Little big.

Один из главных хедлайнеров фестиваля стал Егор КридФото: Олег ЗОЛОТО

По соцсетям летели сотни фото и видео с хештегом VKFest, одна песня сменяла другую.

Фестиваль поставил рекорд по посещаемостиФото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, фестиваль музыкальный, но и помимо этого было чем заняться. Почти 20 тематических зон и 350 интерактивных площадок не позволили заскучать.

Александр Роднянский представил новый фильм "Девятая"Фото: Олег ЗОЛОТО

В лектории, к примеру, можно было пообщаться с телеведущей Тиной Канделаки. Следом была встреча со знаменитым российским кинопродюссером Александром Роднянским, которые представлял фильм «Дылда».

- Эта картина после награды на Каннском фестивале успешно шагает по миру, - заявил Роднянский. - Но это еще не все яркие проекты этого года. Осенью выходит в прокат фильм «Девятая». Это такой микс казалось бы несочетаемых жанров: приключения, триллер, мистика и иронический комикс. В Петербурге XIX века происходят ритуальные убийства, их расследуют три человека: два русских офицера в исполнении Евгения Цыганова и Дмитрия Лысенкова, и британская ясновидящая, ее играет Дейзи Хэд.

По соцсетям летели сотни фото и видео с хештегом VKFest, а тут были где сделать красивые кадрыФото: Олег ЗОЛОТО

А в зоне блоггинга зрители наслаждались общением со звездами YouTube и инстаграм. В этой части были YanGo, Приятный Ильдар, Маша Маева, Anny May, Влад Бумага, Катя Адушкина, Клава Кока, Настя Кудри, Илья Соболев.

Как всегда, самыми яркими были любители косплеяФото: Олег ЗОЛОТО

Кроме этого на фестивале есть площадки для косплея и даже видеоигр.

И спортсмены не подкачали, а наоборот, качалиФото: Олег ЗОЛОТО

Участники фестиваля могли принять участие в творческих мастер-классах или заняться спортом.

Кстати, погода не подвела, вместо обещанного синоптиками дождя была жара и припекало солнце.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для тех, кто решил передохнуть, организаторы приготовили несколько зон отдыха с мягкими подушками и фильмами на большом экране.

Развлечения нашлись и для взрослых, и для детейФото: Олег ЗОЛОТО

Три сцены фестиваля будут работать и в воскресенье, 21 июля. Второй день обещает порадовать не менее жаркой температурой – и не менее интересной программой.