2019-07-22T10:31:39+03:00
Общество

Петербуржцы построили собакомобиль и прокатились на нем по городу

Микроавтобус почти в точности повторяет машину из американской комедии «Тупой и еще тупее» с Джимом Керри
Петр КИБЕР
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Мохнатый собакомобиль порадовал жителей Петербурга. Фото: Кадр из видео youtube.com/ TROYBAN SHOWМохнатый собакомобиль порадовал жителей Петербурга. Фото: Кадр из видео youtube.com/ TROYBAN SHOW
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Чего только не сделают видеоблогеры, чтобы собрать «лайки». Кто-то из «Бентли» танк делает, а другой строит собакомобиль, как из комедии «Тупой и еще тупее». Именно такой мохнатый микроавтобус могли видеть на улицах жители Санкт-Петербурга.

- Друзья мои, мы старались очень чтобы вам понравилось! Поддержите нас, если это видео собирает 50.000 лайков, мы снимаем продолжение. Пишите куда еще можно поехать на этой машине, - агитируют своих подписчиков авторы ролика на своем канале в YouTUBE.

Чтобы сделать уникальное авто у блогера и актера петербургского театра «Комедиатнты» Романа Притулы и его команды ушло всего несколько дней. Для начала был найден старый «Фольксваген Транспортер». С него срезали ржавчину, более-менее привели в порядок, а потом просто обили плюшевой тканью. Для полноты картины Роман и его напарник купили себе карнавальные костюмы в виде собаки и в таком виде отправились кататься по Петербургу.

Надо сказать, что полностью повторить собакомобиль из фильма у создателей не получилось, но и задачи такой не стояло. Главное, что образ получился узнаваемым. А реакция петербуржцев и туристов на машину оказалась очень позитивной. Лопоухий автомобиль промчался по Невскому проспекту, мимо Дворцовой площади и встал у Ростральных колонн, везде собирая улыбки и кучу селфи. Собственно, ради хорошего настроения все и затевалось.

Самое интересное, что такой меховой микроавтобус можно без проблем поставить на учет в ГИБДД и ездить на нем. Это ребята, построившие собакенваген, и собираются сделать.

Надо сказать, что это не первый подобный тюнинг автомобилей. До этого блогер обклеил старую «Ауди» монетами по рублю, а потом сделал покрытый драже «Скиттлз» «Опель».

Петербуржцы построили собакомобиль и прокатились на нем по Невскому проспекту. Микроавтобус, как в фильме "Тупой и еще тупее" создал видеоблогер Роман Притула. Видео: youtube.com/ TROYBAN SHOW

ИСТОЧНИК KP.RU

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