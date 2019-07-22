2019-07-22T12:12:13+03:00
Звезды

«Архитектура великолепна»: Кристина Агилера восхитилась Петербургом

Поп-звезда дала свой первый концерт в Северной столице [видео]
Евгения МОСКВИНА
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Кристина Агилера впервые дала концерт в Петербурге.Кристина Агилера впервые дала концерт в Петербурге.Фото: ТАСС
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Петербургские поклонники Кристины Агилеры ждали прошедших выходных как никогда: американская поп-дива впервые приехала в Северную столицу с концертом! Перед своим сольным выступлением в Ледовом дворце 21 июля звезда успела насладиться прогулкой по городу. Кадрами солнечного Петербурга она поделилась в своем аккаунте в Instagram. Виды на канал Грибоедова, Казанский собор и Спас на Крови Агилера выложила в stories.

Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и восхитилась его архитектурой. Фото: Instagram @xtina

Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и восхитилась его архитектурой. Фото: Instagram @xtina

«Архитектура великолепна», – подписала звезда одну из фотографий. А на другой добавила: «Так счастлива быть здесь!»

Ближе к самому концерту Агилера показала несколько видео из-за кулис – с подготовкой сценического костюма и макияжа. А затем и волнительные кадры перед самым выходом на сцену. Там поп-звезду уже ждала толпа поклонников – Ледовый был переполнен.

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Концерт вчера прошел на одном дыхании! Было здорово!
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Выступление певицы длилось около полутора часов. Но «зарядились» неподражаемым голосом Агилеры поклонники, судя по всему, надолго. Неудивительно, что соцсети уже на утро после концерта пестрят фото, видео и впечатлениями от концерта. «Мы выросли на ее песнях», «Королева, что тут скажешь!», «Сумасшедшая энергетика и вокал», - пишут пользователи соцсетей.

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Werk werk werk
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В Ледовом Кристина Агилера исполнила свои знаменитые хиты, в том числе Fighter, Candyman и Beautiful. А вслед за Петербургом звезда отправится в Москву. Столица ждет концерт Агилеры уже завтра, 23 июля.

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Певица с потрясающим голосом!
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Кристина Агилера впервые приехала в Петербург с концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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