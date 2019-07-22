«Сын покорял эту гору второй раз»: Мать сорвавшегося со скалы в КБР альпиниста рассказала о последнем походе сына

В Кабардино-Балкарии спасатели нашли двух сорвавшихся со скалы туристов из Петербурга мертвыми. Двое друзей 24-летний Константин Семенихин и 21-летний Даниил Капицин были опытными альпинистами. Приятели часто покоряли горы вместе. На этот раз во время учебно-тренировочных сборов парни пытались покорить гору Урал высотой 4300 метров. Они шли по контрфорсу Северной стены - маршруту высокой сложности - категории «5А». Но во время восхождения приятели сорвались и упали в ущелье Укю.

Друзья из Петербурга были зарегистрированы в альплагере «Безенги». О сорвавшихся альпинистах в МЧС сообщила другая группа. К месту происшествия сразу же выдвинулись спасатели. Но в первый день обнаружить тела им так и не удалось. Мешала погода. И сейчас сотрудники МЧС добрались до места падения Даниила и Константина.

Даниил уже не первый раз покорял эту горуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы Урал без признаков жизни, - пояснили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. - Тела погибших альпинистов спустили на высоту 3800 метров. Решается вопрос о применении вертолета фирмы Хелиэкшн. На место происшествия работают шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.

О гибели сотрудники МЧС уже оповестили родственников альпинистов.

- Они в прошлом году были там, - призналась «КП-Петербург» мать Даниила Инна. – Я перед походом его спрашивала: «Куда ты». Он спокойно ответил: «Туда же». Он был уверенный в себе. Сын был очень тренированный. Но что-то пошло не так. Я пока не знаю, что там произошло. Погибший Семенихин его близкий друг. Они вместе занимались. Сын был очень разносторонним: на байдарках ходил, увлекался туризмом, ориентированием и лыжами. Это был лучший мальчик на свете.

Константин работал в строительной компанииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Погибший Константин, по словам друзей, тоже был профессионалом в скалолазании. Он также увлекался туризмом и скалолазанием. В последнее время работал в строительной фирме. Его гибель "КП-Петербург" подтвердила сестра. Сейчас страховая компания решает вопрос о доставке тел погибших домой в Петербург.

- Тела без признаков жизни обнаружил Ерохов, инструктор сборов из города Самара, - поясняют в альпклубе «Барс». - На данный момент страховая компания Либерти подтвердила свои обязательства.