2019-07-22T16:38:59+03:00
Новости компаний

МегаФон разработал экосистему IoT решений для бизнеса и муниципалитетов

Новые продукты используют ПО отечественной разработки
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Технологический лидер российского сектора «интернета вещей», МегаФон, представил серию наиболее востребованных решений на платформе IoT, предназначенных для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа различных параметров функционирования производств, предприятий и городской среды. Новые продукты МегаФона «ВидеоАналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют ПО отечественной разработки, а также поддерживают широко распространенные в России информационные системы. Благодаря этого они могут использоваться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровне.

Концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных IoT технологий для управления городским имуществом и контроля инфраструктурных процессов. Различные сенсоры и видеокамеры с помощью «интернета вещей» объединяются с серверами и базовыми станциями сотовой связи, образуя среду для мониторинга, анализа и принятия ситуативных решений в автоматическом режиме, а также для предсказывания критических ситуаций.

На сегодняшний день МегаФон обладает богатым опытом и обширной экспертизой в данной сфере. Компания обслуживает 40% всех использующихся в России sim-карт для IoT-решений. Выйдя на рынок «интернета вещей» в 2016 году, МегаФон к настоящему времени довел общую абонентскую базу в этом секторе до 7 млн клиентов, уверенно занимая первое место по этому показателю. Сейчас решения компании для «умных городов» успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, республике Удмуртия, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

СПРАВКА

Линейка новых продуктов компании для «умного города» построена на платформе отечественной разработки, включенной в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать ее не только в B2B, но и в B2G процессах. Это критически важно для продуктов, предназначенных для интеграции и эксплуатации в формате «умного города».

МегаФон обладает собственной автоматизированной платформой управления sim-картами, поставляемой клиента в составе пакетов услуг и продуктов. Автоматизированная платформа предназначена для повышения удобства при операциях с сотнями и тысячами sim-карт, позволяя быстро и незатратно активировать и блокировать sim-карты, подключать и отключать услуги и пакеты услуг. Решение действует в автоматическом режиме согласно сделанным пользователем настройкам и не нуждается в постоянном участии операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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