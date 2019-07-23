Высший уровень мастерства

21 июля стартовали Всероссийские соревнования профессионального мастерства по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Честь принимать у себя коллег со всей страны выпала энергетикам «Россети Ленэнерго», на чьем учебно-тренировочном полигоне встретились победители отборочных этапов.

- На этой площадке собрались специалисты экстра-класса, - сказал заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» Игорь Кузьмин. - Отборочные этапы доказали, что наша электроэнергетика богата высококвалифицированными кадрами. Не забывайте, что соревнования - это не только конкуренция, но и полезные знакомства. Заряжайте друг друга, поддерживайте и мотивируйте.

За лидерство борются пятнадцать команд из дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» и ООО «Ноябрьскэнергонефть». География участников - от Северо-Запада России и Калининграда до Северного Кавказа, а настрой - только на победу!

- Подготовка специалистов высочайшего уровня, готовых к любым вызовам современности, особенно важна в условиях цифровой трансформации отрасли, - сказал на открытии соревнований заместитель гендиректора - главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров. - Перед энергетиками стоят задачи по повышению качества услуг с использованием новых методик и технологий, при этом организация и производство работ по-прежнему должны основываться на неукоснительном соблюдении правил охраны труда.

СЕМЬ ЭТАПОВ МАСТЕРСТВА

В течение недели каждая команда пройдет семь различных этапов, включающих теоретические и практические задания. Пока одни проверяют знание нормативно-технических документов, другие снимают с опоры и оказывают первую помощь условному пострадавшему от действия электрического тока. Проходят и этапы осмотра оборудования сети с использованием 3D-тренажера, замена дефектного и проходного изоляторов, техобслуживание оборудования на гидроподъемнике и самая зрелищная часть - тушение пожара на трансформаторной подстанции.

Один из этапов - оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока. Его роль исполнял манекен Гоша. Фото: Олег Белов.

- Соревновательный дух зашкаливает! - делится впечатлениями электромонтер «Россети Янтарь» Виталий Ивкин. - Мы благодарны за возможность обменяться опытом, познакомиться с методиками работы коллег из других регионов, а возможно, и перенять их.

Обмен передовым опытом - одна из главных целей соревнований: сотрудники получают отличную возможность усовершенствовать свои навыки безопасного проведения работ.

ПОБЕДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Кроме того, в рамках Всероссийских соревнований проходит открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. Он позволит выявить лучшего специалиста в компетенции «Эксплуатация кабельных линий». Также участников ждет федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», по итогам которого будет определен «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию распределительных сетей». Приготовлена для участников и отдельная номинация - за «Самую сплоченную команду». Победу в ней присудят энергетикам, показавшим наиболее слаженную командную работу, вне зависимости от общего результата.

«Комсомольская правда» продолжает следить за ходом Всероссийских соревнований.

Олег Белов