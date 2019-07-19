Royal Auto Show 2019 пройдет в «Экспофоруме»

Royal Auto Show 2019 - это международная автомобильная выставка, которая пройдет с 26 по 28 июля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64/1).

Мощные суперкары, кастомные мотоциклы, гоночные болиды и эксклюзивные тюнинг проекты из России, Европы и стран ближнего зарубежья, стильная ретроклассика и автомобили класса люкс. Конкурс красоты Miss Royal Auto Show-2019 среди самых красивых девушек Санкт-Петербурга.

В субботу 27 июля пройдет концерт Смоки Мо (МСК), Tony Tonite (МСК), Horja (Сочи).

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