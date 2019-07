Summer Music Park 2019: Встречаемся в Ботаническом саду

С 15 по 18 августа в Ботаническом саду состоится Третий ежегодный музыкальный Open-air фестиваль «Summer Music Park».

Гости фестиваля насладятся звучанием переполненной эмоциями музыки под кронами вековых деревьев Ботанического сада, а также получат уникальный опыт общения с природой, прогуливаясь по таинственный уголкам и дорожкам сада, когда он уже закрыт для посетителей.

Организаторы фестиваля Антон Гаккель и Дмитрий Ганенко составили уникальную программу концертов, и каждый зритель найдет для себя музыку по вкусу.

На фестивале выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, солисты Мариинского и Михайловского театров, артисты Филармонии.

Программа

15 августа

СТРАСТЬ ТАНГО

Знаменитая музыка Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя в исполнении ведущего аккордеониста Александра Саценко и признанных мастеров танго, ансамбля "TRIUNFAL ORQUESTA".

Libertango

Por una cabeza

Oblivion

Tango pour Cloude

Escualo

Tanguera

Primavera porteno

И многое другое

16 августа

САЛЮТ ЛЮБВИ

Популярные романтические миниатюры и вальсы Штрауса в исполнении солистов Филармонии и Мариинского театра, "A Tempo Orchestra", дирижер Антон Гаккель

Штраус - На голубом Дунае

Элгар - Salut d'amour

Шуберт - Ave Maria

Брамс - Венгерские танцы

Чайковский - Вальс из струнной серенады

Штраус - Кайзер-вальс

Крейслер - Радость любви

И многое другое

17 августа

ВРЕМЕНА ГОДА

Легендарные шедевры Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы для скрипки с оркестром. Солист - лауреат международных конкурсов Игорь Золотарев. "A Tempo Orchestra", дирижер Антон Гаккель.

Антонио Вивальди - «Времена года»

Астор Пьяццолла - «Времена года в Буэнос-Айресе»

18 августа

Ganenko & Band

Мировые рок-хиты, музыка из голливудских кинофильмов и зажигательные аранжировки шедевров классики. Сольный проект ведущего российского виолончелиста Дмитрия Ганенко

Shape of my heart

Thunderstruck

Game of thrones

Now we are free

Skyfall

Smells like teen spirit

Vivaldi Summer

Show must go on

и многое другое

Сбор гостей с 20:00

Начало 21:00

Стоимость билетов:

1000 - входной билет с местом

2500 - входной билет с местом на три персоны

3900 - билет VIP (Прогулка на катере по акватории «Фонтанка-Нева-Бот.сад», место в первых рядах перед сценой)

Отправление катера в 19:15 с причала «Мост Ломоносова», наб.реки Фонтанки,64