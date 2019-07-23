Три сыночка и лапочка-дочка: Петербурженка в 37 лет родила четверню

Если не уникальное, то крайне редкое событие произошло в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете. 23 июля стало известно, что здесь у 37-летней жительницы города родились сразу четверо малышей.

- Да, это действительно так. Родились три мальчика и одна девочка. Все дети и молодая мама чувствуют себя хорошо, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе Университета.

По словам медиков, малыши здоровые, показатель по шкале Апгар (степень состояния новорожденного) высокие. Но, конечно же, очень большими четверняшки при рождении быть не могли, иначе бы просто не поместились в животе у мамы.

Вес мальчиков: 1870, 1930 и 1680 граммов, а девочки - 1540 граммов. Поэтому пока малыши находятся в палате интенсивной терапии, за ними внимательно наблюдают врачи. Впрочем, особых опасений за здоровье младенцев, по счастью, нет.

Это первый случай в истории Перинатального центра Университета, открытого в 2013 году.

Интересно, что эта беременность у петербурженки не только первая, но и естественная. По словам представителей педиатрического университета, женщина не прибегала к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), когда довольно часто бывают двойни, тройни и даже шестерни, как в случае, произошедшем в США.

Напомним, что около двух лет назад в Петербурге уже рождалась четверня. В октябре 2017 года в Роддоме номер 17 36-летняя Елена Гончар также родила четверых малышей. Но тогда за раз появились три девочки и один мальчик. И также беременность не была результатом ЭКО - все, по словам матери-героини, проходило естественно.

Что касается нынешнего случая, то пока молодая мама находится в послеродовом отделении Университета. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» будет следить за этой необычной историей и постарается поздравить счастливых родителей.