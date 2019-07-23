Агилера рухнула с лестницы на сцене во время выступления в Петербурге
В минувшее воскресенье, 21 июля, поп-звезда мировой величины Кристина Агилера дала концерт на сцене Ледового Дворца в Петербурге. Певица собрала целый зал восторженных поклонников, которые вторили каждому слову своей богини, подпевая хором. Однако шоу чуть было не сорвалось вслед за Агилерой, которая упала и распласталась на сцене на глазах тысяч фанатов.
Во время исполнения композиции Bionic, артистка спускалась по специальной лестнице в массивной костюме на высоких каблуках. Оступившись, Агилера полетела с лестницы вниз и упала на сцену. В сети появилось видео инцидента.
Кристина Агилера упала с лестницы на концерте в Санкт-Петербурге.
На кадрах особо не разглядеть певицу, валяющуюся на полу. Танцоры труппы ее шоу, быстро обступили артистку и помогли ей подняться на ноги. Взмахнув гордо головой, не теряя профессионализма, американская певица продолжила выступление, как ни в чем не бывало.
Маленькое падение вряд ли испортит впечатление Кристины Агилеры от самого Петербурга. За несколько часов до выступления, певица прогулялась по Северной столице и активно делилась своим восторгом от архитектуры в своем Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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