2019-07-23T16:42:41+03:00
Звезды

Агилера рухнула с лестницы на сцене во время выступления в Петербурге

От позора поп-звезду спасли танцовщики шоу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Кристина Агилера упала на сцене во время концерта в ПетербургеКристина Агилера упала на сцене во время концерта в ПетербургеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В минувшее воскресенье, 21 июля, поп-звезда мировой величины Кристина Агилера дала концерт на сцене Ледового Дворца в Петербурге. Певица собрала целый зал восторженных поклонников, которые вторили каждому слову своей богини, подпевая хором. Однако шоу чуть было не сорвалось вслед за Агилерой, которая упала и распласталась на сцене на глазах тысяч фанатов.

Во время исполнения композиции Bionic, артистка спускалась по специальной лестнице в массивной костюме на высоких каблуках. Оступившись, Агилера полетела с лестницы вниз и упала на сцену. В сети появилось видео инцидента.

Кристина Агилера упала с лестницы на концерте в Санкт-Петербурге.

На кадрах особо не разглядеть певицу, валяющуюся на полу. Танцоры труппы ее шоу, быстро обступили артистку и помогли ей подняться на ноги. Взмахнув гордо головой, не теряя профессионализма, американская певица продолжила выступление, как ни в чем не бывало.

Маленькое падение вряд ли испортит впечатление Кристины Агилеры от самого Петербурга. За несколько часов до выступления, певица прогулялась по Северной столице и активно делилась своим восторгом от архитектуры в своем Instagram.

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Своей экскурсией по Северной столице певица делилась с подписчиками в режиме он-лайн (подробности)

Кристина Агилера впервые приехала в Петербург с концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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