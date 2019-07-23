Агрегатор такси поможет семьям погибших в ДТП на Обводном канале в Петербурге

Смертельная авария произошла в Петербурге около четырех часов утра 23 июля. На перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта таксист на «Шкоде» влетел в попутный грузовик «Петербилт». Машина извозчика по касательной задела край платформы. Удар пришелся на правую сторону автомобиля. Сидевший позади пассажир скончался на месте от полученных травм. Еще двоих экстренно госпитализировали. Позднее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о смерти второго пострадавшего. Им оказался 35-летний мужчина.

Машина влетела в грузовик. Фото: скриншот видео.

О водителе известно, что ему 23 года. Он приехал в Петербург из ближнего зарубежья. За рулем он находился без водительских прав. По одной из версий, брендированную машину «Яндекс.Такси» он одолжил по знакомству. Решил подзаработать, пока официальный «хозяин» отдыхал.

Есть вопросы у правоохранителей и ко второму участнику аварии. После столкновения тот скрылся с места аварии. Задержали его через пять минут. Транспортом он управлял в пьяном состоянии.

«ПОЛНАЯ ВАКХАНАЛИЯ»

После ДТП полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Собственную проверку организовал и агрегатор. По предварительной информации, зарегистрированный в сервисе извозчик передал машину другому человеку, наплевав на правила.

- Это грубейшее нарушение. До уточнения всех обстоятельств мы отключили от наших заказов весь таксопарк, в нем будет проведена проверка, - рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Яндекс.Такси Наталья Рожкова. - Пострадавшие пассажиры такси и их родственники получат выплаты, положенные нашей страховой программой. В настоящее время наша поддержка связывается с семьями и страховой компанией.

Водитель второго автомобиля оказался пьян. Фото: группа ВК "Дорожный инспектор".

Однако, по словам председателя Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрея Попкова, проблемы это не решает. За руль садятся все, кому не лень.

- Нет профессиональных квалификаций водителя, стандартов и работодателей, - объясняет Андрей Попков. – Если бы агрегаторов признали работодателем, тогда бы трудовой кодекс соблюдался. Была бы аттестация рабочих мест, контролировался бы режим труда и отдыха. Неадекватов было бы гораздо меньше. Сейчас агрегаторы ни за что не отвечают. Полная вакханалия. При этом законодательная база есть. Однако уполномоченные органы не хотят работать.

НУЖНО МЕНЯТЬ ЗАКОН

В конце 2018 года с инициативой об ужесточении контроля над перевозчиками выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга. Парламентарий Денис Четырбок объясняет, что работа в этом направлении ведется.

- Есть классическое такси, которые имеют лицензию и соблюдают все правила. За этой категорией транспорта регион следит. Контроль за этой сферой мы ужесточили, - говорит Денис Четырбок. – Также существуют агрегаторы. Это электронная платформа, где регистрируются водители и предлагают свои услуги. Не все из них соответствуют требованиям, которые предъявляет закон.

По его словам, в первую очередь необходимо навести порядок с агрегаторами. Соответствующая инициатива направлена в Государственную Думу, однако ее до сих пор не рассмотрели.

НА ЗАМЕТКУ

В начале июля в Петербурге прошли рейды в компаниях, занятых в пассажирских перевозках. Сотрудники ГИБДД осмотрели более 4,5 тысяч транспортных средств. К административной ответственности привлекли более полутора тысяч водителей такси. Они управляли технически неисправными автомобилями и нарушали правила перевозки людей.

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