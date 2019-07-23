2019-07-23T18:39:46+03:00
Общество

«Ушел как воин»: В США скончался российский боксер Максим Дадашев

Спортсмен после боя перенес трепанацию черепа, но спасти его не удалось
Роман ЛЯЛИН
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Максим Дадашев после боя впал в комуМаксим Дадашев после боя впал в комуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бой в штате Мэриленд за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) для боксера из Петербурга Максима Дадашева стал смертельным. Россиянин пропустил много ударов от мексиканца Самуэла Матиаса. В итоге в 11 раунде спортсмен уже плохо стоял на ногах. Заметив это, тренер Максима стал умолять Дадашева разрешить остановить бой. Максим согласился. По пути в раздевалку его состояние ухудшилось и он упал без сознания.

Дадашева экстренно госпитализировали в больницу. Оказалось, что у него сильнейший отек мозга. Ему провели трепанацию черепа. Но спасти спортсмена не удалось.

Максим ранее не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе

Максим ранее не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе

- Скорее всего, да, к сожалению, это правда, - пояснил "КП-Петербург" экс-тренер Максима Руслан Дотдаев. - Сейчас там у него супруга.

Бывший тренер же Максима Дадашева был в шоке от произошедшего. По его словам, Максим всегда был целеустремленным. В момент боя у него притуплялся инстинкт самосохранения, поэтому он всегда шел до конца.

Смерть российского спортсмена также подтвердили в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

- Ушел как воин. Вечная память.Терпения семье. Ваша боль - наша боль, - сообщили в федерации.

Соболезнования уже выражают знакомые и коллеги спортсмена.

- Максим был перспективный боец, - пояснил "КП" профессиональный боец MMA Максим Прокофьев. - Ужасная вещь. Я в шоке сижу. Парень молодой. У него ребенок родился.

Максим Дадашев был женат. Супруга после ЧП вылетела в Вашингтон, чтобы быть рядом с мужем. В Петербурге у него живут мама и брат. Отец Максима умер год назад.

У Дадашева осталась жена Фото: Личная страница Владимира Сипягина Вконтакте

У Дадашева осталась женаФото: Личная страница Владимира Сипягина Вконтакте

Справка "КП"

Максим Дадашев — мастер спорта России международного класса. После участия в Европейских играх перешел в профессиональный бокс. Провел 13 боев, не проиграв до этого ни разу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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