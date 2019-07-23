2019-07-23T18:22:38+03:00
Звезды

«От меня отписался»: Бузова записала новую песню

Название для композиции певица предложила придумать своим подписчикам [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Бузова спела новый летний хитБузова спела новый летний хитФото: Борис КУДРЯВОВ
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«Ты испугался, от меня отписался», так звучат слова нового хита популярной певицы Ольги Бузовой. Сложно даже представить, что от звезды Instagram может кто-то отписаться, ведь на сегодняшний день у нее самое большое количество подписчиков среди российских знаменитостей – более 16 миллионов. Однако новый летний хит Бузовой именно об этом – современных взаимоотношениях, развивающихся на просторах социальных сетей.

Отрывок из новой композиции в своем исполнении Бузова опубликовала в Instagram. На нем звезда в мощении студии звукозаписи пританцовывает под припев песни.

О новой песне Бузова рассказала не выходя со студии звукозаписи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О новой песне Бузова рассказала не выходя со студии звукозаписиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Ты отлайкал все фотки даже без обработки, даже без фотопоша, вот такая вот дын-дырын-дын-дын, - смеясь, пропела экс-участница «Дом-2».

Записанное на смартфон видео Бузова в шутку предложила использовать как клип к новому хиту.

Также Бузова обратилась к своим подписчикам, у которых спросила совет, как назвать песню. Свои варианты ответов фанатам она предложила оставлять в комментариях. Среди частых и забавных люди писали: «Отписка», «Инста-козел», «Зачем меня лайкал», «Дискач 80-х», «Влюбился» и «Испугался». Впрочем, первое название «Отписка», поддержали сразу несколько человек.

Теперь ждем новый клип от Ольги Бузовой, которая уверена, что песня станет настоящим хитом лета 2019. Хотя вариант композиции, который она предлагала королю эстрады Филиппу Киркорову тоже пришелся по вкусу ее поклонникам.

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Ольга Бузова спела новую песню
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ИСТОЧНИК KP.RU

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