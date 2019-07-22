В честь Дня ВМФ России на Дворцовой площади пройдет концертный марафон

В Петербурге День Военно-морского флота России отмечают не только военные моряки – он давно превратился в любимый праздник, на который приходят семьями. И это не удивляет: ведь для корабля, так же, как и для человека, главное – знать, что его всегда ждут дома.

Концертный марафон «Экипаж – одна семья» приглашает петербуржцев и гостей города 28 июля на Дворцовую площадь: сначала – присоединиться к просмотру парада военных кораблей, а затем стать зрителями праздничного концерта в честь Дня ВМФ России.

Видеотрансляция подготовки и проведения Главного военно-морского парада пройдет с 10.00 до 13.00. С большого экрана, установленного на Дворцовой площади, все желающие смогут увидеть десятки уникальных боевых кораблей, катеров и подлодок и вдохновиться торжественными событиями главного военно-морского смотра в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

Сразу по окончании парада петербуржцев и гостей города приглашают принять участие в музыкальном посвящении морю – зарядиться энергией от любимых артистов и потанцевать от души. В программе концертного марафона на Дворцовой площади, который завершится глубоким вечером, зрителей ждут музыкальные сеты самых разных жанров: любимые военные песни, бессмертные хиты из советских кинофильмов, популярные эстрадные мелодии, пронзительная бардовская песня и рок-н-ролл.

Ведущим праздника станет ди-джей и автор радиопрограмм Сергей Петрусев, который поделится со слушателями не только увлекательными подробностями из истории российского флота, но и редкими фактами из жизни и биографии боевых кораблей и морских городов. К примеру, кто знает, как выбрать для корабля имя? На этот счет в русском флоте существует целая традиция, и, конечно, наравне с логикой в ней есть место и суевериям.

Задавался ли кто-нибудь вопросом, где у корабля сердце, и почему его пересадка невозможна? Или, может быть, кто-то сходу назовет единственный в мире город-порт, мостовые которого крепче железа? Ответы на эти и другие вопросы узнают все, кто 28 июля оденется по капризной морской погоде и придёт на Дворцовую площадь.

Концертный марафон откроет выступление петербургской группы Markscheider Kunst. Музыканты этого творческого коллектива – виртуозы по созданию настроения: они играют блюз, рок-н-ролл, фолк-рок, латино и блестяще импровизируют в самых разных стилях и музыкальных традициях народов мира.

В 14.00 гостей ждет выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама. Сила воздействия духовых инструментов такова, что творит чудеса даже с самыми скупыми на эмоции «морскими волками» – на этот тембр невозможно не откликнуться, это созвучие переполняет сердца и настраивает их на торжественный лад.

Настоящим подарком для десятков тысяч зрителей Дворцовой станет выступление народного артиста России, поэта, композитора и певца Александра Розенбаума. В его мелодиях и в строках его стихов – мудрость и свет, переосмысленное прошлое, которое живет в каждом, и самые дорогие личные истории, близкие поколениям. Музыкального поздравления Александра Яковлевича каждый год ждут, и его участие в концертном марафоне превратилось в непреложную традицию празднования Дня ВМФ в нашем городе. В исполнении мастера пронзительной лирики в 14.50 прозвучит подборка песен, которая с первых аккордов влюбляет в море и в Петербург.

В 15.10 на сцену поднимется не требующий представления Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – один из старейших творческих коллективов Вооруженных сил России, исполнитель песен, ставших музыкальными символами военно-морской славы страны. В какой бы точке мира ни выступала команда «черноморцев», она покоряет зрителей морской удалью, военной выправкой, традициями народной музыки и танца, красотой, мощью и многогранностью художественно-исполнительского мастерства. Таким уникальный ансамбль, объединивший в своем составе балет, оркестр, вокалистов и хор, задумывался с самого своего рождения, и таким он остается и сейчас. Нет жанра музыкального и хореографического искусства, в котором не работали бы сегодня «черноморцы».

В 16.00 настанет очередь поздравлений от музыкантов Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением заслуженного артиста России, капитана 1-го ранга Алексея Карабанова. В исполнении коллектива, который заслуженно называют гордостью и достоянием Российского Флота, прозвучат не только прославленные флотские марши. Гостей Дворцовой ждет настоящая музыкальная феерия – Григорий Чернецов (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Ирина Матаева (сопрано) и Александр Трофимов (тенор) споют самые популярные русские и советские песни о море: «Вечер на рейде», «Море зовет», «Эй, моряк!», «Синяя вечность», «Прощайте, скалистые горы» и, конечно, хит вечера – «Экипаж – одна семья». Бравые, зажигательные и лирические танцы исполнят артисты балета Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

С 17.30 в программе концертного марафона – выступление группы «Сурганова и Оркестр». Феномен Светланы Сургановой и ее команды пытаются разгадать многие, но это так же тщетно, как попытки выпить море. На творческий почерк, который не укладывается ни в одно клише, невозможно набросить лассо. Сурганову обожают за сочетание простоты и силы с запредельной концентрацией эмоций, за искренность и хулиганский шарм, за самоиронию и невероятное обаяние, за тончайшее понимание глубинных связей ноты и слова и за сердечную музыкальную огранку мировой поэзии. Сет душекружительной группы станет изысканным подарком зрителям Дворцовой в День ВМФ России.

С 18.30 поздравительную эстафету рок-десанта подхватит группа «СерьГа» во главе с лидером Сергеем Галаниным. Его творчество влияет не только на музыкальные вкусы, но и на мировоззрение поколений: в каждой песне – философия выбора; бескомпромиссное решение, на чьей стороне быть; глубокое личное проживание таких понятий, как свобода, сострадание, пацифизм и любовь. Без розовых очков, но с лирикой, рвущей сердце. Без патетики, но с подлинным патриотизмом в душе. В программу концертного сета войдут написанный Сергеем Галаниным саундтрек к фильму про героев-подводников «Первый после Бога», песня «Холодное море молчит», а также золотая подборка, включая «Страну Чудес», «А что нам надо», и другие хиты.

Продолжится праздничный вечер приглашением на «Чайф». Что-то очень важное, дорогое, крепкое и объединяющее есть в названии этой команды, в их музыке, которую так любят на флоте, и во вкусе самого популярного семейного напитка, с которого, как признается Владимир Шахрин, когда-то все началось. Дерзкий драйв музыкантов, их дружба и настоящее мужское братство, проникновенные тексты и влюбляющий в жизнь рок-н-ролл покоряют самых разных слушателей, независимо от возраста, пола, рода занятий и статуса в обществе. С 19.30 до 20.30 на Дворцовой площади в честь всех, кто служил, служит и будет служить в Военно-морском флоте России, будут звучать любимые песни, которым подпевает вся страна.

Завершит вечер выступление уникального коллектива артистов, чьи голоса могут заменить целый оркестр: с 21.00 до 22.00 на Дворцовой площади вокалисты «Хора Турецкого» и «SOPRANO» вместе с петербуржцами и гостями города споют популярные шлягеры нескольких поколений.

В 22.30 состоится торжественный фейервекр.

Вход на Дворцовую площадь свободный.

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