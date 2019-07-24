На Крестовском острове идет «война» спортивной школы и яхт-клуба

«Яхта, парус, в этом мире только мы одни». Именно это хотелось бы спеть и ученикам петербургской парусной школы, и посетителям соседнего яхт-клуба. Но пока единения с водной стихией не чувствуют ни те, ни другие. На Крестовском острове двум организациям рядом – бюджетной и коммерческой – слишком тесно.

ЗАХЛЕСТНУЛО ВОЛНОЙ

Школа парусного спорта для детей, которая всего два года назад открылась на Крестовском острове, уже успела показать сильнейшие результаты. В 2018-м году признана лучшей среди подобных в России. И получила статус Школы олимпийского резерва. Сегодня больше 30 ее спортсменов в сборной команде России, больше 60 – в сборной Петербурга. Всего там занимается больше 300 детей. И все бы хорошо, да только с соседями нелады. Территория парусного клуба находится только на воде – причалы, понтоны, яхты.

Рядом со школой швартуются частные суда. Фото: vk.com/krestovskysailing

– Они стоят очень близко к берегу, и нам очень тяжело выходить на воду. Получается, детская лодка проходит между чередой стоящих катеров и берегом. Плюс эти катера проходят мимо детей в этой узкости, и это просто страшно, – рассказывает директор Спортивной школа по парусному спорту «Крестовский остров» Наталья Федорова.

В акватории реки Большая Невка рядом со школой у причалов швартуются частные суда, в том числе с гостями, свадьбами, мероприятиями. Но мешают детям, по словам руководителя, не только на воде, но и на суше.

– Через территорию школы идет сам проход в яхт-клуб. А яхт-клуб – это катера, и большие в том числе. Это люди, которые идут туда с большим количеством спиртного и барышнями. Возвращаются сильно навеселе. Все это на глазах у детей – с шумом, гамом. По пути выбрасывают пустые бутылки, курят. Доходит до того, что они начинают ломиться в школу в туалет или помыться, – добавляет Наталья Федорова.

Но найти общий язык с соседями за два года не получилось.

– В течение 2018 – начала 2019 годов клуб обращался к городским властям с просьбой предать им земельный участок, на котором базируется школа. Получив отказ, клуб избрал тактику выживания школы, – говорит директор школы. – От них пошли обращения во все инстанции с просьбой проверить школу на предмет финансовой деятельности, проверить здание и так далее. Этих писем перевалил уже второй десяток. Работать нам этот парусный клуб не дает вообще. Весь коллектив занимается бесконечными хождениями по инстанциям, письмами, объяснениями. Мы не боимся этих проверок, мы работаем честно. Но это не способствует ни развитию спорта, ни работе с детьми.

Соседи делят акваторию и ругаются на суше. Фото: vk.com/krestovskysailing

Чтобы защититься от «нападок», родители занимающихся в школе детей и сотрудники объединились и написали коллективную жалобу в вышестоящие инстанции.

– Мы хотим, чтобы дети могли полноценно выходить на воду. Чтобы ничто не угрожало их безопасности. Чтобы транзитный проход через нашу территорию не осуществлялся, – добавляет Наталья Федорова.

ВОДА И СУША

Что думает о ситуации сам парусный клуб, «Комсомолка» тоже узнала. Бизнес располагался там с 2009 года. И когда в 2017 году его соседями стала детская спортшкола, владельцы сильно удивились.

– Во-первых, это большой вопрос с точки зрения безопасности. В этом месте находятся два крупных яхт-клуба, которые могут принимать в том числе иностранные яхты, – рассказал управляющий Санкт-Петербургским парусным клубом Аркадий Бородин. – Во-вторых, в этом месте вообще условия для занятия детским парусным спортом не очень благоприятные. Там проходит судовой ход и сильное течение. В-третьих, это место, где люди привыкли отдыхать. И поэтому прийти туда и заниматься детским яхтингом – все равно что прийти на угол Невского и Литейного и заниматься там роликами.

На берегу полно отдыхающих. особенно в летнее время. Фото: vk.com/krestovskysailing

Тем не менее с самого начала организации хотели наладить сотрудничество – обсудить совместную деятельность, использование территорий и причалов. Но не задалось. Теперь школа не рада лишним посетителям. А яхт-клуб говорит, что на инженерные коммуникации, например, у клиентов есть полное право.

– Это кабели, которые принадлежат нам, электричество. Водопровод. Как это ни странно, школа пользуется этим. И мы платим за это деньги, – отмечает Аркадий Бородин. – Кроме того, на протяжение двух лет мы безвозмездно предоставляем школе причалы. И например, для соревнований: давали порядка 30 парковочных мест.

Кроме того, яхт-клубу тоже необходима суша: как и любой бизнес, он хочет расширяться. Владельцы просили у города выделить хотя бы кусочек земли. Ведь оторванное от берега, это место превращается просто в стоянку для катеров.

– Но все наши обращения ни к чему не привели, – говорит Аркадий Бородин.

Судя по всему, обе стороны нет-нет да подумывают, что соседи пытаются их выжить. Ни детское учреждение, ни бизнес не хотят быть обиженными. И без помощи города в этой ситуации, кажется, не обойтись.

КОНКРЕТНО

Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Петроградского района, на днях будет организовано совещание по проблеме соседства школы и яхт-клуба. Там и обсудят пути решения данной ситуации. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.