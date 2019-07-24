Что круче: На смену дизайнерской карте создали первую некрасивую схему метро Петербурга

Накануне, 23 июля, в сети появилась дизайнерская карта метро Петербурга, которую ее создатели назвали «первой красивой». Сегодня же, 24 июля, в противовес ей появился другой вариант – первая некрасивая карта метро, со своей мрачной эстетикой, напоминающей романы Достоевского. Какая же из них круче, пусть решают сами петербуржцы.

Карта настоящего петербуржца выглядит мрачно, словно кляксы на облупившейся стене

- Карта «настоящего петербуржца» или «Первая некрасивая схема метро» — это наши размышления о том, как видят карту большинство горожан, которые ежедневно ездят на метрополитене, - прокомментировала руководитель рекламного агентства, которое нарисовало схему, Виктория Яковлева.

Эта карта лишена названий станций и любых условных обозначений. На сером фоне, словно облупившаяся штукатурка, чернильными кляксами указаны станции, соединенные неровными линиями. Видимо для создателей карты метро «настоящего петербуржцы», подземка – нечто смертельно скучное, хмурое и унылое.

Идея создать первую некрасивую схему метро у рекламного агентства появилось после того, как в сети разлетелось изображение «первой красивой карты». Ее дизайн кардинально отличается от мрачных соперников. Во-первых, она представлена в веселом плакатном и повседневном виде. Во-вторых, на ней нанесены не только станции метро, но и реки, каналы, парки и даже указаны ночные поезда.

Первая красивая схема метро наоборот красочная и изящная / Фото: ilyabirman.ru

Также создатели красивой карты предложили руководства метрополитена Петербурга внедрить свой вариант в подземку. Однако, вполне возможно, что что-то из петербуржцев предпочел бы видеть ее альтернативную, некрасивую версию.