2019-07-24T16:35:04+03:00
Общество

Что круче: На смену дизайнерской карте создали первую некрасивую схему метро Петербурга

Альтернативная карта отличается мрачностью и серостью красок [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге нарисовали первую некрасивую карту метроВ Петербурге нарисовали первую некрасивую карту метро
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Накануне, 23 июля, в сети появилась дизайнерская карта метро Петербурга, которую ее создатели назвали «первой красивой». Сегодня же, 24 июля, в противовес ей появился другой вариант – первая некрасивая карта метро, со своей мрачной эстетикой, напоминающей романы Достоевского. Какая же из них круче, пусть решают сами петербуржцы.

Карта настоящего петербуржца выглядит мрачно, словно кляксы на облупившейся стене

Карта настоящего петербуржца выглядит мрачно, словно кляксы на облупившейся стене

- Карта «настоящего петербуржца» или «Первая некрасивая схема метро» — это наши размышления о том, как видят карту большинство горожан, которые ежедневно ездят на метрополитене, - прокомментировала руководитель рекламного агентства, которое нарисовало схему, Виктория Яковлева.

Эта карта лишена названий станций и любых условных обозначений. На сером фоне, словно облупившаяся штукатурка, чернильными кляксами указаны станции, соединенные неровными линиями. Видимо для создателей карты метро «настоящего петербуржцы», подземка – нечто смертельно скучное, хмурое и унылое.

Идея создать первую некрасивую схему метро у рекламного агентства появилось после того, как в сети разлетелось изображение «первой красивой карты». Ее дизайн кардинально отличается от мрачных соперников. Во-первых, она представлена в веселом плакатном и повседневном виде. Во-вторых, на ней нанесены не только станции метро, но и реки, каналы, парки и даже указаны ночные поезда.

Первая красивая схема метро наоборот красочная и изящная / Фото: ilyabirman.ru

Первая красивая схема метро наоборот красочная и изящная / Фото: ilyabirman.ru

Также создатели красивой карты предложили руководства метрополитена Петербурга внедрить свой вариант в подземку. Однако, вполне возможно, что что-то из петербуржцев предпочел бы видеть ее альтернативную, некрасивую версию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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