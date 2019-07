В честь 50-летия Дженифер Лопес на фасаде отеля в Петербурге загорелась надпись It’s My Party

Огромную надпись IT’S MY PARTY из десятка светящихся окон зажгли фанаты Дженнифер Лопес в честь дня ее рождения – сегодня поп-диве исполняется 50 лет. 11 августа Джей Ло даст концерт в Санкт-Петербурге в рамках юбилейного мирового тура «It’s My Party».

Для реализации такой задумки понадобилось синхронное действие всех постояльцев отеля - в определенный час они включали или выключали свет в своих номерах, чтобы в итоге метровая надпись IT’S MY PARTY получилась на фасаде. Всего в акции было задействовано одновременно 250 помещений отеля 18-этажного отеля AZIMUT Отель Санкт-Петербург.

Спустя семь лет поп-дива совершит триумфальное возвращение с новым масштабным шоу «Its My Party», которое зрители смогут увидеть уже 11 августа на сцене СКК «Петербургский». Для «вечеринки» на многотысячном стадионе Джей Ло приготовила множество сюрпризов: целый вечер хитов времен «Jenny from the Block», невероятная хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур! Организатор концерта: Matreshka Concerts.