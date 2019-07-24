Мама Ольги Бузовой прокомментировала новость о последнем концерте дочери

Фанаты певицы Ольги Бузовой по всей России сильно насторожились. В своих социальных сетях телеведущая объявила о том, что отыграет последний концерт. Ее афиша к выступлению в Москве так и называется "Последний концерт Ольги Бузовой "Под звуки поцелуев".

- У нас с вами есть своя традиция - встречаться на больших сольных выступлениях в ноябре в Москве, - написала Ольга. - В этом году я решила ее не нарушать. 14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось - "Под звуки поцелуев".

Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна - одна из главных фанаток дочки

При этом певица уточнила, что фанаты ее не раз уже просили провести эту программу. И она исполняет их желание. Но многие, тем не менее, решили, что Ольга уходит со сцены. Все сомнения по этому поводу развеяла мама Ольги.

- Все правильно, одну программу отыграла, потом будет играть другую, - пояснила мама Ольги Ирина Бузова. - Она завершает программу "Под звуки поцелуев". Это прощальное выступление. И в Петербурге оно тоже будет. Со сцены Ольга не уходит. С чего вы решили?

У Ольги Бузовой карьера на сцене, по словам мамы, только начинается.