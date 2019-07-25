2019-07-25T14:59:31+03:00
Общество

Эффект синергии

На Всероссийских соревнованиях профмастерства энергетиков представили лучшие разработки электросетевого комплекса
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Цифровая трансформация требует от специалистов современных решений. Фото: Ленэнерго.Цифровая трансформация требует от специалистов современных решений. Фото: Ленэнерго.
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Вот уже несколько дней в Санкт-Петербурге проходят Всероссийские соревнования профмастерства энергетиков. Это не только проверка знаний и обмен опытом среди сотрудников, но и демонстрация новых технологий. На учебном полигоне в Терволово в рамках выставки-форума «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса» ведущие производители товаров и оборудования со всей России представили лучшие разработки.

- Цифровая трансформация требует от нас современных решений. Отраслевая выставка - прекрасная возможность продемонстрировать существующий потенциал развития электросетевого комплекса, - считает первый заместитель гендиректора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» Игорь Кузьмин. - Нам, как организаторам, очень приятно принимать у себя не только лучших энергетиков со всей России, которые участвуют в соревнованиях профмастерства, но и лучших производителей оборудования. Уверен, что секрет успешной работы электросетевого комплекса в синергии нашей общей работы.

ОТ ВЕЗДЕХОДОВ ДО МАНИПУЛЯТОРОВ

Как бы ни модернизировалась сеть, ни совершенствовалось оборудование в энергетике, целый ряд работ по-прежнему нуждается в непосредственном участии электромонтеров - будь то прокладка кабеля и воздушной линии, замена поврежденного участка или установка опоры.

Отдельную зону выставки организаторы посвятили спецтехнике и транспорту. Фото: Ленэнерго.

Отдельную зону выставки организаторы посвятили спецтехнике и транспорту. Фото: Ленэнерго.

Современный рынок спецтехники предлагает электросетевым компаниям огромный выбор специализированных транспортных средств, поэтому отдельную зону выставки организаторы посвятили спецтехнике и транспорту.

Здесь можно увидеть болотоходы, вездеходы и даже гидроциклы, которые позволяют специалистам добраться до самых труднодоступных мест, бурильно-крановые машины, гидроподъемники, многофункциональные краны-манипуляторы и другую технику от таких производителей, как УАЗ, КамАЗ и АЗ «Урал».

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

- Хочется отметить высокий уровень организации как площадки соревнований, так и выставки. Для нас это уникальная возможность не только продемонстрировать свои разработки, созданные для сотрудников Россетей, но и лично пообщаться с персоналом предприятия, получить обратную связь по эксплуатации защитных комплектов, а также провести обучающие тренинги по правильному применению нашей продукции, - отмечает представитель Группы компаний «Энергоконтракт» Ольга Тильки. - Это очень важно, ведь самое главное в работе электротехнического персонала - это безопасность.

Обширная деловая программа форума позволяет детально проработать актуальные вопросы развития отрасли. Так, в день открытия выставки состоялся круглый стол, посвященный вопросам реализации проектов цифровизации распределительных электрических сетей. В дискуссии приняли участие представители дочерних обществ группы «Россети», эксперты компаний Siemens, ИНБРЭС и других разработчиков цифровых решений для электросетевого комплекса страны.

Олег Белов

Выставка-форум новейших технологий электросетевого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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