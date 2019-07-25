Главный следователь по экономическим преступлениям Ленобласти: «Взятка в миллион долларов для наших чиновников – теперь никого не удивляет»

«Теперь взяткой в миллион долларов никого не удивишь», - начинает разговор руководитель второго отделения отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области Константин Борисов. С коррупционерами и мошенниками он борется уже 16 лет. Именно он принимает участие в расследовании всех громких взяток в регионе, хищений на миллионы рублей при строительстве газовой трубы «Северный поток» и известных всем «летающих землях Ленобласти», о которых спрашивали президента РФ Владимира Путина.

«С ВЗЯТКАМИ БОРЕМСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ»

- Константин Александрович, вы многое уже повидали. А какая самая крупная взятка была за время вашей работы?

- Я пришел в органы в 2003 году, работал сначала в Кировской городской прокуратуре Ленобласти. Я сам из Кировска и всю жизнь тружусь в нашем регионе. Удовольствие от работы остается до сих пор. Выгорания нет. Здесь видишь живых людей, живые проблемы. Можешь их решать в рамках своей компетенции и давать правильную юридическую оценку содеянному с точки зрения уголовного закона. Уже видел многое. Но помню, как меня удивила взятка в 2007 году. Тогда Следственный комитет только отделился от прокуратуры. Расследовали дело в отношении главы Токсовского муниципального образования. Там была взятка в миллион долларов! Это были колоссальные деньги для того времени. Чиновнику заплатили за оформление земли под садоводческое товарищество. Сейчас для коррупционеров регионального уровня такие деньги в порядке вещей.

Отделение Константина Борисова расследует резонансные мошенничества ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН

- А где вы храните такие деньги, их же сотни миллионов рублей?

-Денежные средства, если это взятка, признаются вещественным доказательством и хранятся в банковской ячейке. Судьба этих денег решается приговором суда. Там же хранятся и наличные денежные средства изъятые у преступников в ходе расследования дел и арестованные в счет возмещения причиненного ущерба. Что касается уголовных дел о преступлениях в результате которых причинен ущерб, то на досудебной стадии уголовного процесса предусмотрено два механизма возмещения. Либо добровольно, что происходит достаточно редко. Обвиняемые решают, что платить будут лучше адвокатам. Хотя добровольное возмещение ущерба всегда является плюсом и в последствии учитывается судом при назначении наказания. Если же человек отказывается возмещать, то мы арестовываем его имущество, наличность, счета. Сейчас чаще всего последнее. Наличность уходит в прошлое. Преступные доходы теперь вкладывают в недвижимость, инвестируют или кладут на счета, оформленные на других лиц.

- Зарубежные счета сложнее арестовать?

-Арестовать такие счета невозможно, поскольку они находятся в зарубежной юрисдикции. Вернуть же деньги, выведенные из страны, очень сложно. Порой фактически невозможно. Есть механизмы международной правовой помощи по уголовным делам, закрепленные как в ратифицированных Российской Федерацией Международных конвенциях, так и в двухсторонних договорах между государствами, но как показывает практика, некоторые зарубежные страны очень щепетильно относятся к раскрытию информации о финансовых и имущественных правах зарегистрированных на своей территории , даже в отношении лиц не являющихся резидентами, зачастую игнорируя запросы других государств. Преступник -коррупционер в нашем понимании, для государства куда он вывел деньги часто является добропорядочным зарубежным инвестором, чьи права нужно свято защищать. Многое также зависит от геополитической ситуации.

По практике нашего следственного управления могу отметить, что одними из самых популярных стран для инвестирования преступных доходов в покупку зарубежной недвижимости являются Чехия, а также Прибалтийские страны. Безналичные деньги по многоступенчатым схемам выводиться на счета в оффшорные зоны.

Взятки больше не метят порошком, теперь у силовиков негласное наблюдение Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Раньше деньги для взятки были меченными, сейчас это уходит в прошлое?

- Классика жанра: меченые деньги, видеокамера, руки коррупционера в порошке, тут же полиция. Еще одно время писали слово «взятка» на деньгах. Сейчас таких фактов очень мало. Теперь технический век. Сам факт передачи не всегда фиксируется. Разработка идет с помощью негласного наблюдения и видеозаписи, прослушивание телефонных переговоров, контроля перечислений денежных средств. Деньги не изымаются сразу, смотрят, как они распределяются. Очень часто взятки передаются в безналичной форме путем перевода денег со счета на счет, либо в виде различных услуг. Факты изъятия наличных денег из стола, пиджака или автомобиля коррупционера уходят в прошлое.

- А бывает, что взятки подкидывают, чтобы кому-то отомстить?

- Сейчас Верховной суд РФ четко определил границы что является взяткой, а что ее провокацией. Если человек отказывается, а ему все равно навязывают взятку, то тут нет состава преступления. Если история похожа на провокацию, такие дела просто не возбуждаются, а вопрос об уголовной ответственности рассматривается уже в отношении провокаторов -взяткодателей и лиц которые стояли за ними.

«БУХГАЛТЕРА МВД ПОТРАТИЛИ 70 МИЛЛИОНОВ НА КВАРТИРЫ, ШУБЫ И КРАСИВУЮ ЖИЗНь»

- Давайте теперь с вами составим топ самых резонансных дел по вашей линии.

- У нас три направления: коррупционные преступления, преступления в сфере экономики и отдельно в сфере налогового законодательства. Прежде всего, конечно, коррупция. Здесь преступления совершают и представители правоохранительного блока, и законодательной и исполнительная властей всех уровней. Вот год у нас начался с уголовного дела бухгалтеров МВД Воховского района. Это главный бухгалтер и ее подчиненная. Из 84 миллионов средств, выделенных на нужды отдела полиции, они похитили более 70 миллионов! Нескромные абсолютно.

Бухгалтера накупили себе недвижимости на украденные деньги Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Как им удалось похитить такую сумму?

- Они обманным путем получили цифровую подпись руководителя, которая используется для подписания финансовых документов. Схема была простая. Когда деньги поступали в казначейство, они выписывали бухгалтерские документы на обналичивание денег. На вопрос работников банке - зачем такие большие суммы наличных денег? Они говорили, что район большой. Есть много населенных пунктов, где есть участковый, а до ближайшего банкомата - 30 километров. Поэтому зарплату выдаем наличкой. Они получали наличными, допустим, три миллиона рублей. А в кассу МВД отправляли только 10 процентов – 300 тысяч рублей. Корешки банковских чеков для отчетности с помощью компьютерной матрицы они просто липовали.

- Куда они тратили такие деньги?

- Обе обвиняемые – женщины, и у них есть женские слабости. Покупали шубы, ювелирные изделия, туристические поездки в экзотические страны всей семье и недвижимость. Главный бухгалтер покупала квартиры в Петербурге через дальних родственников. А потом получала их по договорам дарения на себя или мужа. Мы у них арестовали имущество – 4 квартиры - больше, чем на 30 миллионов рублей. Все это куплено на похищенные деньги. Наличными нашли небольшую сумму. Все остальное потратили. Когда работаешь с бюджетными деньгами, соблазны велики. Выявило само хищение контрольно-ревизионное подразделение ГУ МВД. Сейчас дело рассматривается в суде. Бухгалтер признала вину, а ее начальница все отрицает. Дело у нас большое. Там одно обвинительное заключение составляет 8 томов.

«ГЛАВА ТАМОЖНИ ИНВЕСТИРОВАЛ В ТУРБАЗУ»

- Как прячут свое имущество взяточники, они ведь знают, что за ними придут?

- Все умные стали. Проверяется круг родственников, аффилированные компании. Вот дело в отношении бывшего начальника Кингисеппской таможни. Обвинялся в получении взятки в 27 тысяч долларов. Он был родом из Вологодской области. Там строил карьеру. Было большое противодействие следствию, кстати. Нагнетали фон СМИ, что хорошего человека задержали, чтобы он дал показания на руководство, но тот – кремень, держится. Но мы на это внимание не обращаем. Работаем с голыми фактами. Мы искали его имущество в Вологодской области. Когда проводили обыск дома, был найден некий договор с коммерческой структурой, которая занимается бизнес-планированием.

Дом таможенника юридически не существовал Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Чем она ему помогала?

- Он выступил заказчиком. И фирма разработала бизнес-план для некой туристической базы. Следователи выехали на эту базу. А там огромный туристический комплекс. Живописное место: озеро, лес, стоят коттеджи, воздушная подушка, наземные и водные развлечения. Там более 30 единиц имущества. Оформлено все на друзей нашего фигуранта. Было установлено, что он в том числе инвестируют в эту базу. В настоящее время органами прокуратуры заявлен иск об обращении указанного имущества в доход государства.

- Что еще было на нем?

У нашего обвиняемого был земельный участок. Он стоит немного денег. 900 тысяч рублей. Там земля недорогая. Ничего особенного, у всех есть дачи. Цена небольшая. По органам Росреестра и кадастра на участке нет никаких строений. Мы выехали и обнаружили огромный забор, а за ним красивые новые дома: жилой дом и гостевой, банный комплекс. Оказалось, что обвиняемый выстроил себе имение и нигде его не регистрировал. Даже на кадастровом учете. Мы должны были арестовать имущество, которое юридически не существует. Мы за свои деньги заказали оценку, сделали техпаспорт. Недвижимость оценили в 12 миллионов рублей. В итоге это имущество мы арестовали. Вот юридически его не было, а стоит - 12 миллионов.

«100 МИЛЛИОНОВ ЗА ЛЕТАЮЩИЕ ЗЕМЛИ»

- У президента России недавно спрашивали про «летающие земли» в Ленобласти, что с ними, куда они улетают?

- Почва уходит из-под ног. У нас в Ленобласти была большая мошенническая схема в сфере кадастрового учета земельных участков. Директор кадастровой палаты и замдиректора под стражей уже боле двух лет. Нами, совместно с региональным УФСБ и ГУ МВД было выявлено большое количество мошенничеств и взяток. Существовали две схемы. Первая: во времена приватизации все совхозы и колхозы вокруг Петербурга раздавали земельные паи сотрудникам. И до сих пор эти земельные паи сохранились у многих. Люди имеют право на выделение земли. Мошенники скупали эти баллогектары и стали массово выделять эти земли в натуре. Привлекали «своих» кадастровых инженеров, которые изготавливали межевые планы с нужными координатами. и ставили участок на кадастровый учет. И этот участок вдруг оказывался посреди населенного пункта с достаточно дорогой землей. За 50 километров от колхоза, где-нибудь посередине Всеволожска, где есть свободное пятно. Если участок многоконтурный, то он мог оказаться один во Всеволожске, другой в Романовке, третий на ЖД-переезде. Они разлетались по всему району. Начинались интересные вещи. Участок мог оказаться на въезде в коттеджный поселок. Собственник перегораживал въезд балками. И говорил: пока не выкупите участок, не уберу. Мог оказаться посередине Колтушей, где земля дорогая. Он тут же перепродавался.

Таможенник отстроил себе имение и нигде его не светил Фото: СУ СКР по Ленинградской области

По второй схеме подобные вещи происходили уже с имеющимися участками из состава земель сельскохозяйственного назначения. Их местоположение и координаты менялись под видом исправления кадастровой ошибки. При этом перехода прав собственности на такие участки не было. Они просто меняли свое местоположение в пространстве.

- Как это стало возможным?

- Наша кадастровая палата, будучи в сговоре с мошенниками, переносила координаты участка в своей системе под видом исправления кадастровой ошибки. Говорили, что надо исправить ошибку и участок переезжал из условного болота или поля в середину населенного пункта. Если он стоил миллион рублей, то на новом месте - 50 миллионов рублей. Участков разлетелось очень много. Мошенники искали «пустые пятна» в хороших местах и подбирали схожий по площади участок. Давали взятки сотрудникам Кадастровой палаты. Одно дело по коррупции в отношении них уже закончено и направлено в суд по трем эпизодам. Еще расследуется 14 преступлений о коррупции и мошенничестве в сфере землепользования, там в каждом эпизоде по несколько участков. Вскоре тоже направим прокурору и это не конец. Вопрос был задан Президенту актуальный, преступления в сфере землепользования действительно являются существенной проблемой для Ленинградской области.

- Какие взятки они получали?

- Руководители кадастровой палаты получали взятки в виде участков, квартир, туристических поездок для всей семьи. Имущество у них арестовали на более 100 миллионов рублей. Деньги нашли у них дома и в банковских ячейках. Дома и участки оформлены на родственников. На тещу, на жен. Все было очевидно. Эта система работала несколько лет.. А решение кадастра может отменить только суд. Даже глава кадастровой палаты РФ не может. Это действительно проблема. И это только верхняя часть айсберга, исходя из тех материалов, которые нам до сих пор поступают. Но нынешнее руководство кадастра по этому пути не пойдет, они в этом свято уверяют.

Следователи вскрыли крупную мошенническую схему с древесиной Фото: СУ СКР по Ленинградской области

«ЧИНОВНИКИ ВОРУЮТ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ»

- То есть век наличных денег уходит в прошлое?

- Свободных денег в обороте в коммерческих структурах очень ограниченное количество. Сейчас не 90-е когда, наличные в коробке из-под ксерокса таскали. Поэтому не очень честные товарищи обратили внимание на бюджет. В бюджете любого уровня деньги есть всегда. Очень большой пласт работы в сфере госзакупок, госконтрактов. Ради примера Сайменский канал, часть которого принадлежит России, часть Финляндии. Директор ФГУ «Сайменский канал», он уже уполномоченный РФ по делам этого канала относится к Минтрансу – к Москве, но сам базируется далеко – на границе с Финляндией. Он там сам себе хозяин.

- Что он сделал?

Он запросил в Минтрансе большие деньги на ремонт навигационного оборудования. По фарватеру установлены плавучие навигационные знаки. Директор привлек двух знакомых коммерсантов, запросил в Москве деньги на ремонт. Заключил госконтракты, там был формальный конкурс. Достаточно большая смета. Дорогие работы должны были производиться с привлечением плавучих понтонов. Но по факту на лодочке подплыли, покрасили красной краской и уплыли. Общая сумма контрактов - больше 50 миллионов, а в ходе расследования уголовного дела мы установили, что разворованы 35 миллионов. В настоящее время уголовного дело в отношении чиновника и подрядчиков уже находится в суде.

Крупными взятками теперь следователей не удивитьФото: Артем КИЛЬКИН

- Это касается и региональных контрактов?

В сфере муниципальных контрактов также все очень криминализировано. Вот пример, Волосовское подразделение заканчивает дело. Деньги были выделены на спортивную площадку. Прыжки в длину там должны быть. А на этой площадке в прыжковой яме вместо песка установлено бетонное ограждение. И работы муниципальным заказчиком приняты. Пришлось закрывать стадион и не пускать туда детей. Потому что это просто опасно. Дети будут прыгать в бетон что ли? Есть муниципалитеты, где один подрядчик на все руки мастер, все в городе делает он начиная от благоустройства, заканчивая капитальным строительством. Это уже наводит на мысли о связи подрядчика и муниципальных чиновников. По сметам часто все завышается, но мы понимаем, что демонтаж здания не может быть в три этапа: снятие первого слоя, второго, третьего слоя, разборка кирпичной кладки. Все это стоит денег. На самом деле там техника подъедет и все это снесет зараз.

- А как обстоят дела с налогами у нас?

Что касается налоговых преступлений, то мы, прежде всего ориентируемся на пополнение бюджета, на взыскание налоговых недоимок. Более 134 миллионов рублей в этом году возместили в бюджет. Еще задолженность порядка 300 миллионов по расследуемым делам. Тоже планируем возмещать. Если налогоплательщиком все уплачено, то уголовное дело прекращается в силу требований закона. Налоговая дисциплина в настоящее время в России стала намного лучше. Я смотрел статистику за 10 лет. Бизнесмены в этом плане стали дисциплинированы. Большим предприятиям выгоднее не юлить. Лучше заплатить. Большие долги в настоящее время это редкость.

«ЛЕС ВОРУЮТ НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

- И последняя наболевшая для России проблема – воровство леса. В Сибири остро стоит, а у нас?

- У нас «Северный поток» проходит через регион, а также другие масштабные линейные объекты. Под них по проектам проводилась сплошная рубка лесов в области. ПО контрактам большое количество подрядчиков привлечено. Сваленная древесина является собственностью государства и она должна продаваться через Росимущество путем торгов. И ее любой может купить. Там была деловая дорогая древесина. После рубки она должна находиться на месте, ее должны оценивать представители Ленобллеса, после проведенной оценки они должны оценить и направить в Росимущство на торги. У нас же в этой сфере действовала большая преступная схема, в которую были вовлечены государственные органы, представители подрядчика и заказчик, который от «Газпроминвеста».

Древесину продавали под видом дров Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Что там была за схема?

- Древесина переезжала на склад компании, которая фактически одна участвовала в аукционах. Оценивалась она лесничеством по цене дров, за копейки. Проводились торги номинальные, к которым не были допущены другие желающие. И одна компания покупала хорошую древесину по бросовой цене, после чего перепродавала ее по рыночным ценам. Маржа была минимум 50 процентов. Доходы распределялись всем участникам схемы с куба. С внешней стороны все законно. Мы начали разбираться в нюансах. И выявили очень большую схему. Это дело еще в стадии расследования. Там 10 фигурантов. Ущерб еще подсчитывается, но будет больше 100 миллионов рублей. У нас в качестве обвиняемых привлечены лица должностные Росимущества - руководящий состав, сотрудники Лесобллеса, коммерсанты и сотрудник «Газпроминвеста». Достаточно интересное дело. Больше 10 эпизодов мошенничества, а также легализации похищенного имущества. Кроме того, выявлено редкое преступление и возбуждено уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции». Первый случай в истории нашего управления.

Конкретно

Экономический ущерб в Ленобласти по оконченным делам за 2019 год составил 165 миллионов рублей. Арестовано имущество на 214 миллионов рублей. Возмещено в добровольном порядке обвиняемыми более чем на 38422 рублей.

Сумма причиненного ущерба в результате коррупционных преступлений по делам оконченным в 2019 году составила 114 миллионов рублей, при этом имущество обвиняемых в ходе расследования уголовных дел было арестовано имущество на 153 миллиона рублей.

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